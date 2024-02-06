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Лієв про закупівлі боєприпасів: на мене постійно тиснули

Лієв про закупівлі боєприпасів: на мене постійно тиснули

Київ • УНН

 • 263525 перегляди

Колишній в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України заявив, що на нього чинився тиск з метою забезпечення військових боєприпасами, але не щодо конкретних контрактів.

Колишній т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв заявив, що тиск на нього щодо невідкладного забезпечення військових боєприпасами дійсно був, проте це не стосувалося конкретних контрактів чи компаній. Про це він заявив в ексклюзивному коментарі УНН.

Олександр Лієв 2 та 5 лютого пройшов дві перевірки на поліграфі, щоб довести невинуватість у справі про розкрадання майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Одна з них була публічна у присутності 14 різних ЗМІ. За результатами перевірок він чітко відповів на 6 з 7 питань. На питання про те, чи отримував вказівки від керівництва на укладання контракту з "Львівським арсеналом", який фігурує у справі, Лієв зазначив, що це потребує пояснення.

"Так, це питання потребує пояснення. Я постійно перебував під законним тиском з боку як військово-політичного керівництва країною, адже багато разів ми бували на нарадах в Офісі Президента, де вимагали невідкладно і якомога швидше забезпечити боєприпасами ЗСУ, щоденно були наради у керівництва Міністерства оборони, де вимагали теж саме, і щоденно ми отримували шифрограми й інші офіційні сигнали від командування ЗСУ, які категорично вимагали невідкладно забезпечувати снарядами. Цей тиск на себе я досі дуже добре пам’ятаю. На питання, чи я отримував вказівку на забезпечення боєприпасами - відповідь була б "так". Чи була вказівка на забезпечення боєприпасами при закупівлі саме з цією конкретною компанією - відповідь "ні", адже це не була розмова про якусь конкретну компанію. Розмова завжди була про потреби в боєприпасах", - прокоментував Лієв свою відповідь.

Він зазначив, що під час поліграфічної перевірки можна відповідати "так", "ні", або "не знаю", тому й прозвучала така відповідь. На всі ж інші питання відповіді прозвучали чітко та були підтверджені поліграфологом.

Забезпечив доставку ТрО зброї та боєприпасів: генерал Галушкін обурився через атаку на Лієва і розповів про співпрацю на початку вторгнення03.02.23, 19:12 • 1256689 переглядiв

Водночас, Лієв звернув увагу, що багато ЗМІ у своїх новинах про проходження ним поліграфічної перевірки, акцентували саме на цій відповіді.

"Це все має ознаки замовної хвилі, за якою стоїть потужний замовник. Я думаю слідство розбереться у чиїх інтересах це замовлення. Разом з тим важливо звернути увагу, що тема цих мін і цих 1,5 млрд гривень саме завдяки організованій інформаційній хвилі набула асоціації зі мною, проте практично ніде не згадується прізвище того, хто повинен був цей контракт виконувати, тобто керівника "Львівського арсеналу"… Складається враження, що ця хвиля направлена на зміну фокусу з реального виконавця цієї історії на чиновників МО з метою пом’якшити долю реального виконавця", - вважає колишній чиновник Міноборони.

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

У рамках цього провадження 27 січня Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосування запобіжного заходу до нього.

3 лютого 2023 року Міністерство оборони України повідомило про звільнення за власним бажанням т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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