Львівський Арсенал

Лієв про закупівлі боєприпасів: на мене постійно тиснули

Колишній в. о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України заявив, що на нього чинився тиск з метою забезпечення військових боєприпасами, але не щодо конкретних контрактів.