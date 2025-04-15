Журналістське розслідування виявило скандальний контракт між міністерством оборони України та "Львівським арсеналом" на закупівлю 100 000 мінометних пострілів на суму 1,4 млрд грн. Більшість коштів заарештовано, частина з них була використана для закупівлі снарядів за кордоном і зараз зберігається у Словаччині.
Співвласник словацької компанії Sevotech звернувся до президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова з проханням допомогти привезти мінометні постріли, які були закуплені за контрактом з "Львівським арсеналом" для МОУ і знаходяться на території Словаччини.
ТОВ "Львівський арсенал" звертається до міністра оборони України з проханням посприяти вирішенню ситуації з постачанням мінометних мін, закуплених за контрактом з Міністерством оборони, які наразі перебувають у Словаччині.
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому чиновнику Міноборони Олександру Лієву з тримання під вартою на особисте зобов'язання, зобов'язавши його з'являтися до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою.
Вищий антикорупційний суд звільнив колишнього чиновника Міноборони Олександра Лієва з-під варти під особисте зобов'язання у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину при підписанні контракту на поставку боєприпасів.
Колишнього директора та заступника директора українського державного підприємства "Південдіпрошахт" засуджено до понад 7 років позбавлення волі кожного за розкрадання 7 мільйонів доларів США.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень у справі щодо контракту на постачання боєприпасів з львівським "Арсеналом" колишньому чиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву.
Колишнього керівника департаменту Міністерства оборони України заарештовано на два місяці з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави у справі щодо контракту на постачання боєприпасів.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави для колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони України Олександра Лієва.
Президент Всеукраїнської асоціації поліграфологів повідомила, що колишній керівник Департаменту військово-технічної політики Міноборони пройшов першу перевірку на поліграфі відповідно до методики.
Генеральна прокуратура передала справу про ймовірну схему розкрадання коштів під час закупівлі міністерством оборони боєприпасів у "Львівського арсеналу" до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.
Слідчий суддя дійшов висновку, що слідство не надало жодних доказів змови між посадовими особами та директором "Львівського арсеналу" з метою розкрадання державних коштів за оборонним контрактом.
Пройшовши поліграф, Лієв довів, що не причетний до злочину, у якому його підозрюють - поліграфолог.
Колишній в. о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України заявив, що на нього чинився тиск з метою забезпечення військових боєприпасами, але не щодо конкретних контрактів.