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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18632 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Скандальний контракт між МОУ та "Львівським арсеналом" про закупівлю снарядів: аналіз на "холодну голову" - ФІЛЬМ

Журналістське розслідування виявило скандальний контракт між міністерством оборони України та "Львівським арсеналом" на закупівлю 100 000 мінометних пострілів на суму 1,4 млрд грн. Більшість коштів заарештовано, частина з них була використана для закупівлі снарядів за кордоном і зараз зберігається у Словаччині.

Політика • 23 квітня, 06:20 • 18599 перегляди
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Співвласник Sevotech Хорошаєв просить Зеленського і Умєрова забрати в Словаччині снаряди для МОУ (відеозвернення)

Співвласник словацької компанії Sevotech звернувся до президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова з проханням допомогти привезти мінометні постріли, які були закуплені за контрактом з "Львівським арсеналом" для МОУ і знаходяться на території Словаччини.

Війна • 5 квітня, 18:30 • 207705 перегляди
Ексклюзив

"Львівський арсенал" просить Умєрова допомогти привезти зі Словаччини мінометні постріли для МОУ

ТОВ "Львівський арсенал" звертається до міністра оборони України з проханням посприяти вирішенню ситуації з постачанням мінометних мін, закуплених за контрактом з Міністерством оборони, які наразі перебувають у Словаччині.

Війна • 2 квітня, 12:15 • 129624 перегляди

У ВАКС прокоментували рішення відпустити під особисте зобовʼязання ексчиновника МОУ Лієва

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому чиновнику Міноборони Олександру Лієву з тримання під вартою на особисте зобов'язання, зобов'язавши його з'являтися до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою.

Політика • 17 березня, 11:19 • 96499 перегляди

Суд відпустив Лієва із СІЗО під особисте зобовʼязання через відсутність складу злочину в його діях під час підписання контракту на постачання боєприпасів

Вищий антикорупційний суд звільнив колишнього чиновника Міноборони Олександра Лієва з-під варти під особисте зобов'язання у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину при підписанні контракту на поставку боєприпасів.

Політика • 15 березня, 22:04 • 34108 перегляди

Понад 7 років тюрми за масштабну корупцію отримали екскерівники українського держпідприємства

Колишнього директора та заступника директора українського державного підприємства "Південдіпрошахт" засуджено до понад 7 років позбавлення волі кожного за розкрадання 7 мільйонів доларів США.

Кримінал та НП • 15 лютого, 18:18 • 108898 перегляди

Захист вважає необґрунтованим рішення Апеляційної палати ВАКС про арешт Лієва з альтернативою застави у 50 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень у справі щодо контракту на постачання боєприпасів з львівським "Арсеналом" колишньому чиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву.

Політика • 12 лютого, 18:42 • 36089 перегляди

Лієв після рішення суду про арешт: справа стане "добрим" уроком для всіх чиновників, які купують озброєння

Колишнього керівника департаменту Міністерства оборони України заарештовано на два місяці з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави у справі щодо контракту на постачання боєприпасів.

Політика • 12 лютого, 18:20 • 33668 перегляди

Апеляційна палата ВАКС відправила Лієва під арешт з можливістю внесення 50 млн грн застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави для колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони України Олександра Лієва.

Війна • 12 лютого, 16:19 • 29366 перегляди
Ексклюзив

Тестування Лієва на поліграфі відбулося без порушень, а питання ставилися з урахуванням версії слідства – поліграфолог

Президент Всеукраїнської асоціації поліграфологів повідомила, що колишній керівник Департаменту військово-технічної політики Міноборони пройшов першу перевірку на поліграфі відповідно до методики.

Політика • 9 лютого, 17:45 • 327473 перегляди
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Справу щодо "Львівського арсеналу" передали в НАБУ - Офіс Генпрокурора

Генеральна прокуратура передала справу про ймовірну схему розкрадання коштів під час закупівлі міністерством оборони боєприпасів у "Львівського арсеналу" до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Кримінал та НП • 8 лютого, 12:12 • 331950 перегляди
Ексклюзив

Суддя по справі Лієва вказав на відсутність доказів щодо отримання ним вигоди від контракту з "Львівським арсеналом" - юрист

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідство не надало жодних доказів змови між посадовими особами та директором "Львівського арсеналу" з метою розкрадання державних коштів за оборонним контрактом.

Війна • 7 лютого, 14:13 • 211939 перегляди
Ексклюзив

Пройшовши поліграф, Лієв довів, що не причетний до злочину, у якому його підозрюють - поліграфолог

Пройшовши поліграф, Лієв довів, що не причетний до злочину, у якому його підозрюють - поліграфолог.

Політика • 6 лютого, 14:36 • 248260 перегляди
Ексклюзив

Лієв про закупівлі боєприпасів: на мене постійно тиснули

Колишній в. о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України заявив, що на нього чинився тиск з метою забезпечення військових боєприпасами, але не щодо конкретних контрактів.

Політика • 6 лютого, 13:10 • 263528 перегляди