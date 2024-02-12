Захист вважає необґрунтованим рішення Апеляційної палати ВАКС про арешт Лієва з альтернативою застави у 50 млн грн

Адвокат Назар Кульчицький вважає необґрунтованим рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про взяття під варту з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн гривень його підзахисного, колишнього чиновника Міністерства оборони України Олександра Лієва у справі про контракт на поставку боєприпасів з компанією "Львівський арсенал", передає УНН.

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала Лієву запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці до 8 квітня 2024 року з можливістю внесення 50 млн гривень застави. Ухвала оскарженню не підлягає. Сам екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони заявив, що вважає рішення суду неправомірним.

"Зараз під час апеляційного розгляду прокурор також не надав жодних документів, і не надав жодного обґрунтування застави. Виходить, що суд апеляційної інстанції самостійно перебрав на себе функцію прокурора і визначив розмір застави, який ні на чому не ґрунтується. Ми вважаємо, що це рішення є очевидно необґрунтованим. Будемо продовжувати роботу по справі", - сказав адвокат після засідання суду.

Він вважає, що Лієв має всі підстави для оскарження затримання і тримання його під вартою в ЄСПЛ.

При цьому сам Лієв наголосив, що оскільки позов буде спрямований до держави, він має сумніви, чи хоче він судитися з Україною в такий важкий для країни час.

"Звернення до ЄСПЛ передбачає суд з державою Україна. Як я можу судитися з державою Україна в таких умовах? Треба подумати, чи я взагалі на таке готовий", - пояснив він.

Нагадаємо

27 січня Служба безпеки України затримала Олександра Лієва у справі про підписання контракту Міністерства оборони з "Львівським арсеналом" про поставку боєприпасів. Лієв тоді заявив, що його затримали неправомірно. За кілька днів, 30 січня, Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання сторони обвинувачення і відмовив у застосуванні до Лієва будь-якого запобіжного заходу. Прокурори оскаржили це рішення. Пізніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора передав в НАБУ справу щодо підписання контракту з "Львівським арсеналом".