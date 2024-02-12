Апеляційна палата ВАКС відправила Лієва під арешт з можливістю внесення 50 млн грн застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександру Лієву у вигляді арешту на два місяці до 8 квітня 2024 року з можливістю внесення 50 млн гривень застави. Передає кореспондент УНН з зали суду.

"Колегія суду постановила апеляційну скаргу задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасувати і постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора про застосування до підозрюваного Лієва Олександра Сергійовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково та взяти підозрюваного Лієва Олександра Сергійовича під варту в залі суду. Визначити строк дії ухвали про тримання під вартою строком на 60 днів до 8 квітня 2024 року включно. Визначити підозрюваному Лієву Олександру Сергійовичу заставу у розмірі 50 млн грн", - оголосила головуюча суддя.

У разі виходу під заставу Лієв буде зобовʼязаний носити електронний браслет, здати паспорти для виїзду за кордон.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Лієв наголосив, що з "Львівським арсеналом" першочергово був укладений договір без фінансових зобов’язань. Цей договір не реєструвався в казначействі і під нього не фіксувалися жодні фінансові зобов’язання, до поки компанія не надала Міноборони усі необхідні документи, в першу чергу - експортну ліцензію від Словаччини. Окрім того, задля гарантії дотримання інтересів держави в особі Міноборони, були передбачені штрафні санкції у розмірі 13 млн гривень за кожен день прострочки за контрактом. "Це практика яку я ввів в департаменті", - підкреслив він.

Він наголосив, що згідно з введеною ним практики, після того, як контрагент надає МОУ експортну ліцензію на конкретний товар, конкретну кількість і конкретну країну – звідки він буде експортуватися саме в Україну, у випадку з контрактом зі "Львівським арсеналом" зі Словаччини, підписується додаткова угода вже про фінансування.

Лієв підкреслив, що МОУ отримало документ про відповідну ліцензію, яку отримала у Словаччині компанія Sevotech. Саме ця компанія мала поставити боєприпаси в Україну. За його словами, ліцензію можна перевірити на відповідному офіційному сайті в Словаччині.

Відповідаючи на запитання судді про те, чи можна було не перераховувати всі кошти за передплатою, Лієв зазначив: "У нас немає жодного контракту за два роки війни, жодного, на постачання боєприпасів з відстрочкою платежа. Такого не існує в природі. Такого не існує і в інших країнах, які ведуть війну".

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу".

27 січня Служба безпеки України затримала Олександра Лієва у справі про підписання контракту Міністерства оборони з "Львівським арсеналом". Лієв наголосив, що його затримали неправомірно. За кілька днів, 30 січня, Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання сторони обвинувачення і відмовив у застосуванні до Лієва будь-якого запобіжного заходу.