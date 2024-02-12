Апелляционная палата ВАКС отправила Лиева под арест с возможностью внесения 50 млн грн залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения экс-руководителю Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александру Лиеву в виде ареста на два месяца до 8 апреля 2024 года с возможностью внесения 50 млн гривен залога, передает корреспондент УНН из зала суда.

"Коллегия суда постановила апелляционную жалобу удовлетворить частично. Постановление следственного судьи ВАКС отменить и постановить новое решение, которым ходатайство прокурора о применении к подозреваемому Лиеву Александру Сергеевичу меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично и взять подозреваемого Лиева Александра Сергеевича под стражу в зале суда. Определить срок действия постановления о содержании под стражей сроком на 60 дней до 8 апреля 2024 года включительно. Определить подозреваемому Лиеву Александру Сергеевичу залог в размере 50 млн грн", - объявила председательствующая судья.

В случае выхода под залог Лиев будет обязан носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Лиев отметил, что с "Львовским арсеналом" в первую очередь был заключен договор без финансовых обязательств. Этот договор не регистрировался в казначействе и под него не фиксировались никакие финансовые обязательства, пока компания не предоставила Минобороны все необходимые документы, в первую очередь - экспортную лицензию от Словакии. Кроме того, для гарантии соблюдения интересов государства в лице Минобороны, были предусмотрены штрафные санкции в размере 13 млн гривен за каждый день просрочки по контракту. "Это практика, которую я ввел в департаменте", - подчеркнул он.

Он отметил, что согласно введенной им практики, после того, как контрагент предоставляет МОУ экспортную лицензию на конкретный товар, конкретное количество и конкретную страну - откуда он будет экспортироваться именно в Украину, в случае с контрактом со "Львовским арсеналом" из Словакии, подписывается дополнительное соглашение уже о финансировании.

Лиев подчеркнул, что МОУ получило документ о соответствующей лицензии, которую получила в Словакии компания Sevotech. Именно эта компания должна была поставить боеприпасы в Украину. По его словам, лицензию можно проверить на соответствующем официальном сайте в Словакии.

Отвечая на вопрос судьи о том, можно ли было не перечислять все средства по предоплате, Лиев отметил: "У нас нет ни одного контракта за два года войны, ни одного, на поставку боеприпасов с отсрочкой платежа. Такого не существует в природе. Такого не существует и в других странах, которые ведут войну".

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала".

27 января Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом". Лиев отметил, что его задержали неправомерно. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения.