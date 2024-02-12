Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн

Адвокат Назар Кульчицкий считает необоснованным решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда о взятии под стражу с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен его подзащитного, бывшего чиновника Министерства обороны Украины Александра Лиева по делу о контракте на поставку боеприпасов с компанией "Львовский арсенал", передает УНН.

Сегодня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала Лиеву меру пресечения в виде ареста на два месяца до 8 апреля 2024 года с возможностью внесения 50 млн гривен залога. Постановление обжалованию не подлежит. Сам экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны заявил, что считает решение суда неправомерным.

"Сейчас во время апелляционного рассмотрения прокурор также не предоставил никаких документов, и не предоставил никакого обоснования залога. Получается, что суд апелляционной инстанции самостоятельно взял на себя функцию прокурора и определил размер залога, который ни на чем не основывается. Мы считаем, что это решение является очевидно необоснованным. Будем продолжать работу по делу", - сказал адвокат после заседания суда.

Он считает, что Лиев имеет все основания для обжалования задержания и содержания его под стражей в ЕСПЧ.

При этом сам Лиев отметил, что поскольку иск будет направлен к государству, он сомневается, хочет ли он судиться с Украиной в такое тяжелое для страны время.

"Обращение в ЕСПЧ предусматривает суд с государством Украина. Как я могу судиться с государством Украина в таких условиях? Надо подумать, готов ли я вообще на такое", - пояснил он.

Напомним

27 января Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставке боеприпасов. Лиев тогда заявил, что его задержали неправомерно. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения. Прокуроры обжаловали это решение. Позже стало известно, что Офис генерального прокурора передал в НАБУ дело о подписании контракта с "Львовским арсеналом".