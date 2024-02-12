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Лієв після рішення суду про арешт: справа стане "добрим" уроком для всіх чиновників, які купують озброєння

Лієв після рішення суду про арешт: справа стане "добрим" уроком для всіх чиновників, які купують озброєння

Київ • УНН

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Колишнього керівника департаменту Міністерства оборони України заарештовано на два місяці з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави у справі щодо контракту на постачання боєприпасів.

Екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв заявив, що справа проти нього стане "добрим" уроком для всіх чиновників Міністерства оборони України, які ризикують, купуючи зброю задля її поставки в Україну. Про це він заявив після судового засідання на якому його суд арештував на два місяці з можливістю внесення 50 млн гривень застави, передає кореспондент УНН.

"Постачання зброї (в Україну – ред.) суттєво зменшується і все, що зараз відбувається - це буде дуже "добрим" уроком всім тим, хто приймає рішення в складних умовах. Ви повинні знати, що приймаючи рішення ніхто не буде дивитися на обставини. Ви повинні знати, що коли ви купуєте боєприпаси в Болгарії, яка не продає їх Україні, коли ви купуєте боєприпаси в Хорватії, в Боснії, в Азербайджані, в інших країнах, які не продають їх Україні і коли ви обходите ці всі санкції для того, щоб привезти зброю в Україну: якщо щось піде не так, ви за це будете заарештовані й будете перебувати в СІЗО", - заявив Лієв, додавши, що після його справи чиновники вважатимуть, що краще нічого взагалі не підписувати.

За його словами, він перестраховувався у контракті зі "Львівським арсеналом", і по всіх інших підписаних ним контрактах, як тільки міг. Зокрема Лієв наголосив, що вимагав проведення перевірки на заводі-виробнику військовим аташе, який її здійснив і про що письмово повідомив. А також перед підписанням додаткової угоди про фінансові зобовʼязання він вимагав надання експортної ліцензії компанією Sevoteh, яка повинна була за договором зі "Львівським арсеналом" поставити боєприпаси в Україну. Крім того, за його ініціативою в контракті були прописані штрафні санкції за порушення умов контракту, або його невиконання, в тому числі 13 млн гривень за кожну добу прострочки. І господарський суд підтвердив законність контракту між МОУ та "Львівським арсеналом", задовольнивши всі позовні вимоги МОУ до "Львівського Арсеналу".

"Я вважаю, що це досвід (рішення суду про арешт – ред.) – це покарання за ту відповідальність, яку я брав на себе, я не знаю, чи ця відповідальність тепер буде братися іншими чиновниками, якщо судять за те, що ти брав на себе ризики", - сказав Лієв.

Водночас, за його словами, контрагент, який взяв кошти і мав забезпечити постачання боєприпасів в Україну – директор ТОВ "Львівський арсенал" Юрій Збітнєв, знаходиться під домашнім арештом й розгорнув велику медійну кампанію по дискредитації Лієва. Він додав, що Збітнєв від реалізації контракту з МОУ мав офіційно отримати 3% від суми договору.

Лієв також наголосив, що не порушив жодної норми закону під час підписання контракту зі "Львівським арсеналом" і йому не відомо, що пішло не так у постачальника і через що контракт так і не був виконаний.

Він також зазначив, що вважає рішення Апеляційної палати ВАКС, яким його взято під варту з можливістю внесення 50 млн грн застави, неправомірним. Лієв наголосив, що має всі підстави звертатися до Європейського суду з прав людини. Проте оскільки позов буде спрямований до держави, він має сумніви, чи хоче він судитися з Україною в такий важкий для країни час. "Знову ж таки, звернення до ЄСПЛ передбачає – судитися з державою Україна. Як я можу судитися з державою Україна в таких умовах? Треба подумати, чи я взагалі на таке готовий", - сказав Лієв.

Він додав, що в нього було сім обшуків, він надав розблокований телефон слідчим і ініціативно пройшов поліграф, що свідчить про його готовність співпрацювати зі слідством.

"Я не був знайомий зі Збітнєвим, я не був знайомим з Хорошаєвим. Я клянусь українському народові всім, що у мене є цінного, моїм найціннішим, я жодним чином не забруднився в цьому контракті ні грошима, ні тим більше спробами, щоб цей контракт був невиконаний. Я робив все, щоб Україна отримала зброю. Я організував виконання понад 400 контрактів", - зазначив Лієв.

Він додав, що по контрактах, по яких пішло щось не так, він організував претензійно-позовну роботу для повернення коштів.

Також Лієв зазначив, що готовий знову пройти поліграф, додавши, що, на його переконання, слідство є упередженим і таким, на яке здійснюється вплив зовні.

Лієв наголосив, що застава в 50 млн гривень не співмірна з його зарплатою і у нього немає таких коштів. Він зазначив, що приголомшений рішенням суду й навіть не встиг попрощатися з 2-х річним сином.

Нагадаємо

27 січня Служба безпеки України затримала Олександра Лієва у справі про підписання контракту Міністерства оборони з "Львівським арсеналом" про поставку боєприпасів. Лієв тоді заявив, що його затримали неправомірно. За кілька днів, 30 січня, Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання сторони обвинувачення і відмовив у застосуванні до Лієва будь-якого запобіжного заходу. Прокурори оскаржили це рішення. Пізніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора передав в НАБУ справу щодо підписання контракту з "Львівським арсеналом".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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