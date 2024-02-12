Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение
Киев • УНН
Бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины арестован на два месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога по делу о контракте на поставку боеприпасов.
Экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев заявил, что дело против него станет "хорошим" уроком для всех чиновников Министерства обороны Украины, которые рискуют, покупая оружие для его поставки в Украину. Об этом он заявил после судебного заседания на котором его суд арестовал на два месяца с возможностью внесения 50 млн гривен залога, передает корреспондент УНН.
"Поставки оружия (в Украину - ред.) существенно уменьшаются и все, что сейчас происходит - это будет очень "хорошим" уроком всем тем, кто принимает решения в сложных условиях. Вы должны знать, что принимая решение никто не будет смотреть на обстоятельства. Вы должны знать, что когда вы покупаете боеприпасы в Болгарии, которая не продает их Украине, когда вы покупаете боеприпасы в Хорватии, в Боснии, в Азербайджане, в других странах, которые не продают их Украине и когда вы обходите эти все санкции для того, чтобы привезти оружие в Украину: если что-то пойдет не так, вы за это будете арестованы и будете находиться в СИЗО", - заявил Лиев, добавив, что после его дела чиновники будут считать, что лучше ничего вообще не подписывать.
По его словам, он перестраховывался в контракте со "Львовским арсеналом", и по всем другим подписанным им контрактам, как только мог. В частности Лиев отметил, что требовал проведения проверки на заводе-производителе военным атташе, который ее осуществил и о чем письменно сообщил. А также перед подписанием дополнительного соглашения о финансовых обязательствах он требовал предоставления экспортной лицензии компанией Sevoteh, которая должна была по договору со "Львовским арсеналом" поставить боеприпасы в Украину. Кроме того, по его инициативе в контракте были прописаны штрафные санкции за нарушение условий контракта, или его невыполнение, в том числе 13 млн гривен за каждые сутки просрочки. И хозяйственный суд подтвердил законность контракта между МОУ и "Львовским арсеналом", удовлетворив все исковые требования МОУ к "Львовскому Арсеналу".
"Я считаю, что это опыт (решение суда об аресте - ред.) - это наказание за ту ответственность, которую я брал на себя, я не знаю, эта ответственность теперь будет браться другими чиновниками, если судят за то, что ты брал на себя риски", - сказал Лиев.
В то же время, по его словам, контрагент, который взял средства и должен был обеспечить поставки боеприпасов в Украину - директор ООО "Львовский арсенал" Юрий Збитнев, находится под домашним арестом и развернул большую медийную кампанию по дискредитации Лиева. Он добавил, что Збитнев от реализации контракта с МОУ должен был официально получить 3% от суммы договора.
Лиев также подчеркнул, что не нарушил ни одной нормы закона при подписании контракта со "Львовским арсеналом" и ему не известно, что пошло не так у поставщика и из-за чего контракт так и не был выполнен.
Он также отметил, что считает решение Апелляционной палаты ВАКС, которым он взят под стражу с возможностью внесения 50 млн грн залога, неправомерным. Лиев отметил, что имеет все основания обращаться в Европейский суд по правам человека. Однако поскольку иск будет направлен к государству, он сомневается, хочет ли он судиться с Украиной в такое тяжелое для страны время. "Опять же, обращение в ЕСПЧ предусматривает - судиться с государством Украина. Как я могу судиться с государством Украина в таких условиях? Надо подумать, готов ли я вообще на такое", - сказал Лиев.
Он добавил, что у него было семь обысков, он предоставил разблокированный телефон следователям и инициативно прошел полиграф, что свидетельствует о его готовности сотрудничать со следствием.
"Я не был знаком со Збитневым, я не был знаком с Хорошаевым. Я клянусь украинскому народу всем, что у меня есть ценного, моим самым ценным, я никоим образом не запачкался в этом контракте ни деньгами, ни тем более попытками, чтобы этот контракт был невыполнен. Я делал все, чтобы Украина получила оружие. Я организовал выполнение более 400 контрактов", - отметил Лиев.
Он добавил, что по контрактам, по которым пошло что-то не так, он организовал претензионно-исковую работу для возврата средств.
Также Лиев отметил, что готов снова пройти полиграф, добавив, что, по его убеждению, следствие является предвзятым и таким, на которое осуществляется влияние извне.
Лиев отметил, что залог в 50 млн гривен не соизмерим с его зарплатой и у него нет таких средств. Он отметил, что потрясен решением суда и даже не успел попрощаться с 2-х летним сыном.
Напомним
27 января Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставке боеприпасов. Лиев тогда заявил, что его задержали неправомерно. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения. Прокуроры обжаловали это решение. Позже стало известно, что Офис генерального прокурора передал в НАБУ дело о подписании контракта с "Львовским арсеналом".
Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение
Бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины арестован на два месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога по делу о контракте на поставку боеприпасов.
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