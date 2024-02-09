Тестування Лієва на поліграфі відбулося без порушень, а питання ставилися з урахуванням версії слідства – поліграфолог

Перше тестування на поліграфі колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександра Лієва відбулося без порушень методики, а питання ставилися неупереджено на основі тексту підозри. Президент Всеукраїнської асоціації поліграфологів Тетяна Морозова в ексклюзивному коментарі УНН розповіла про деталі першого тестування.

Олександр Лієв 2 лютого пройшов перевірку на поліграфі, щоб довести невинуватість у справі щодо контракту Міноборони з "Львівським арсеналом". Потім відбулося демонстраційне тестування у присутності 14 різних ЗМІ. Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь, який проводив тестування Лієва, заявив, що пройшовши перевірку на поліграфі, експосадовець Міноборони довів свою непричетність до вчинення злочину, у якому його підозрюють.

Морозова зазначила, що поліграфолог при підготовці до тестування має вивчити вихідні дані, зокрема інформацію з урахуванням позицій обох сторін, а питання мають бути складені так, щоб відображали позицію всіх сторін. За її словами, у випадку з Лієвим, питання до тесту на поліграфі складалися на основі підозри, де була викладена позиція слідства, та заяв самого підозрюваного. Також вона наголосила, що під час проведення тестування обов’язково повинен вестися відеозапис. Зокрема, це контролює можливу недоброчесність з боку поліграфолога, адже завжди можна перевірити, що відбувалося насправді. У випадку Лієва відеозапис цього дослідження проводився повністю.

"Воно (перше тестування – ред.) не проводилося з порушенням методики, тому що були дотримані моменти щодо того, хто може бути в приміщенні, щодо тривалості тестування… Перше тестування проводилося відповідно до методики", - сказала президент Всеукраїнської асоціації поліграфологів.

За її словами, Олександр Лієв погодився на те, що питання на тестуванні будуть розкриватися неупереджено, з усіх сторін, і висновок буде опублікований незалежно від його бажання.

"Він на це погодився. Висновок був опублікований у такому варіанті, як отримав поліграфолог", - зазначила Морозова.

Нагадаємо

27 січня Служба безпеки України затримала Олександра Лієва у справі про підписання контракту Міністерства оборони з "Львівським арсеналом" про поставку боєприпасів. Лієв тоді заявив, що його затримали неправомірно. За кілька днів, 30 січня, Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання сторони обвинувачення і відмовив у застосуванні до Лієва будь-якого запобіжного заходу. Пізніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора передав в НАБУ справу щодо підписання контракту з "Львівським арсеналом".