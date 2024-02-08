Справу щодо "Львівського арсеналу" передали в НАБУ - Офіс Генпрокурора

Офіс генерального прокурора передав справу щодо підписання контракту міністерства оборони з "Львівським арсеналом" про поставку боєприпасів. Про це УНН повідомили в пресслужбі ОГП.

Після розгляду в суді клопотань про обрання запобіжних заходів підозрюваному у цьому провадженні (колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики Олександру Лієву – ред.) прокурор підписав постанову про передачу до НАБУ матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю - йдеться у повідомленні пресслужби.

В ОГП уточнили, що таким чином процесуально матеріали передані в НАБУ.

При цьому в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі УНН уточнили, що ще не отримали матеріали справи та не вивчали їх.

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень бюджетних коштів на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. При цьому, кошти не були в розпорядженні якоїсь окремої особи, а знаходилися на рахунках "Львівського арсеналу" і були арештовані.

У межах цього провадження 27 січня 2024-го Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосуванні до нього будь-якого запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю доказів. Прокурори подали апеляцію на це рішення, проте засідання суду з її розгляду відклали за проханням сторони обвинувачення.

Олександр Лієв звільнився з Міноборони за власним бажанням рік тому - 3 лютого 2023 року.