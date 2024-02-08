Справу щодо "Львівського арсеналу" передали в НАБУ - Офіс Генпрокурора

ukenru
19:41 • 39558 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91256 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113370 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115426 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230122 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155969 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146564 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132689 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44777 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52973 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46384 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47842 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42655 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230115 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384914 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440228 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448615 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113364 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130390 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124588 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98470 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107727 перегляди
Актуальне
Справу щодо "Львівського арсеналу" передали в НАБУ - Офіс Генпрокурора

Справу щодо "Львівського арсеналу" передали в НАБУ - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 331947 перегляди

Генеральна прокуратура передала справу про ймовірну схему розкрадання коштів під час закупівлі міністерством оборони боєприпасів у "Львівського арсеналу" до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Офіс генерального прокурора передав справу щодо підписання контракту міністерства оборони з "Львівським арсеналом" про поставку боєприпасів. Про це УНН повідомили в пресслужбі ОГП.

Після розгляду в суді клопотань про обрання запобіжних заходів підозрюваному у цьому провадженні (колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики Олександру Лієву – ред.) прокурор підписав постанову про передачу до НАБУ матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю

- йдеться у повідомленні пресслужби.

В ОГП уточнили, що таким чином процесуально матеріали передані в НАБУ.

При цьому в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі УНН уточнили, що ще не отримали матеріали справи та не вивчали їх.

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень бюджетних коштів на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. При цьому, кошти не були в розпорядженні якоїсь окремої особи, а знаходилися на рахунках "Львівського арсеналу" і були арештовані.

У межах цього провадження 27 січня 2024-го Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосуванні до нього будь-якого запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю доказів. Прокурори подали апеляцію на це рішення, проте засідання суду з її розгляду відклали за проханням сторони обвинувачення.

Олександр Лієв звільнився з Міноборони за власним бажанням рік тому - 3 лютого 2023 року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
lvivskyi-arsenalЛьвівський Арсенал
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23