Суд відклав розгляд апеляції з обрання запобіжного заходу Лієву за клопотанням прокурора

ukenru
19:41 • 39627 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91389 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113425 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115479 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230215 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155992 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146590 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132711 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44868 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53028 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46476 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47942 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42750 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230215 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384940 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440243 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448631 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113425 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130404 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124602 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98485 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107736 перегляди
Актуальне
Суд відклав розгляд апеляції з обрання запобіжного заходу Лієву за клопотанням прокурора

Суд відклав розгляд апеляції з обрання запобіжного заходу Лієву за клопотанням прокурора

Київ • УНН

 • 27610 перегляди

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги прокурорів на рішення про відмову в обранні запобіжного заходу колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики Олександру Лієву на 12 лютого.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляційної скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні запобіжного заходу екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександру Лієву до 12 лютого. Передає кореспондент УНН з зали суду.

Перед початком засідання секретар повідомила учасникам процесу, що прокурор звернувся до суду із клопотанням про відкладення розгляду апеляційної скарги.

Водночас, за її словами, двоє судів із колегії, яка повинна брати участь у розгляді, наразі задіяні в іншому судовому процесі.

Варто зазначити, що Олександр Лієв та його адвокати прийшли на засідання суду.

"29 числа ВАКС розглядав справу щодо мого затримання, і прийняв рішення відхилити прохання прокурора застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повністю його не задовольнивши. Тобто не був обраний будь-який запобіжний захід. В принципі, в практиці ВАКС це досить унікальний випадок, адже суддя в своєму висновку, ухвалі практично ставить під сумнів взагалі саму підозру. Він каже, що так, слідство може продовжуватися, але щодо саме підозрюваного пана Лієва умов, які б свідчили про необхідність обмеження його, він не вбачає. Прокурори подали апеляцію, і ось ми зараз в апеляції, прокурори не з'явилися в апеляцію, а разом з тим ще є інформація, що апеляційний суд не зібрався в повному складі. Я і адвокати прибули сюди на пів години раніше, ми готові допомагати слідству, всебічно сприяти, щоб якомога швидше встановити справедливість, повернути гроші в державний бюджет і покарати тих, хто намагався наживитися на боєприпасах для ЗСУ", - зазначив Лієв у коментарі журналістам.

Він додав, що продовжує збирати докази своєї невинуватості і всіляко сприятиме слідству.

"За цей час я продовжую збирати докази своєї невинуватості, я пройшов поліграф, двічі, в асоціації поліграфологів України, який підтвердив, що вся фабула справи, в питаннях, на яких вона базувалася, що нібито я створив якусь групу з якимись людьми, встановили, що я їх ніколи не знав і не знайомий, нібито якісь гроші присвоїв – встановили, що правдива моя відповідь, що не мав ніколи такої мети і ніколи не вчиняв таких дій, і встановили, що взагалі контракт планувався до виконання. Також на поліграфі встановили, що не було ніякої мети ухилятися від відповідальності – навпаки я намагався допомагати слідству", - підкреслив Лієв.

Водночас, за його словами, він проситиме суд долучити результати його перевірки на поліграфі до матеріалів справи і врахувати їх. Крім того Лієв планує клопотати призначити йому судову фізіопсихологічну експертизу (перевірку на поліграфі), яка буде проведена в державному інституті. Він також нагадав, що проходив поліграф перед своїм звільненням у січні минулого року. Тоді питання стосувалися зокрема в цілому корупції, співробітництва зі спецслужбами інших країн.

"Це був 40-годинний поліграф, який проходив я в психофізіологічній лабораторії СБУ на вулиці Володимирській. І він був пройдений також без зауважень", - підкреслив Лієв.

Він також зазначив, що планує прийти на розгляд апеляційної скарги.

"Суд перенесено на 12 число, ми будемо обов’язково, але є таке відчуття, що прокурори.. що їм просто нічого додати, вони просто цю справу з чогось зліпили, кинули її в НАБУ, в обличчя в тому числі мені і українському суспільству, попіарилися зібрали лайки, можливо навіть попросили собі якісь додаткові ордени", - сказав Лієв.

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень бюджетних коштів на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. При цьому, кошти не були в розпорядженні якоїсь окремої особи, а знаходилися на рахунках "Львівського арсеналу" і були арештовані.

У межах цього провадження 27 січня 2024-го Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосуванні до нього будь-якого запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю доказів. Прокурори подали апеляцію на це рішення.

Олександр Лієв звільнився з Міноборони за власним бажанням рік тому - 3 лютого 2023 року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64