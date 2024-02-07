Суд відклав розгляд апеляції з обрання запобіжного заходу Лієву за клопотанням прокурора

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляційної скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні запобіжного заходу екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександру Лієву до 12 лютого. Передає кореспондент УНН з зали суду.

Перед початком засідання секретар повідомила учасникам процесу, що прокурор звернувся до суду із клопотанням про відкладення розгляду апеляційної скарги.

Водночас, за її словами, двоє судів із колегії, яка повинна брати участь у розгляді, наразі задіяні в іншому судовому процесі.

Варто зазначити, що Олександр Лієв та його адвокати прийшли на засідання суду.

"29 числа ВАКС розглядав справу щодо мого затримання, і прийняв рішення відхилити прохання прокурора застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повністю його не задовольнивши. Тобто не був обраний будь-який запобіжний захід. В принципі, в практиці ВАКС це досить унікальний випадок, адже суддя в своєму висновку, ухвалі практично ставить під сумнів взагалі саму підозру. Він каже, що так, слідство може продовжуватися, але щодо саме підозрюваного пана Лієва умов, які б свідчили про необхідність обмеження його, він не вбачає. Прокурори подали апеляцію, і ось ми зараз в апеляції, прокурори не з'явилися в апеляцію, а разом з тим ще є інформація, що апеляційний суд не зібрався в повному складі. Я і адвокати прибули сюди на пів години раніше, ми готові допомагати слідству, всебічно сприяти, щоб якомога швидше встановити справедливість, повернути гроші в державний бюджет і покарати тих, хто намагався наживитися на боєприпасах для ЗСУ", - зазначив Лієв у коментарі журналістам.

Він додав, що продовжує збирати докази своєї невинуватості і всіляко сприятиме слідству.

"За цей час я продовжую збирати докази своєї невинуватості, я пройшов поліграф, двічі, в асоціації поліграфологів України, який підтвердив, що вся фабула справи, в питаннях, на яких вона базувалася, що нібито я створив якусь групу з якимись людьми, встановили, що я їх ніколи не знав і не знайомий, нібито якісь гроші присвоїв – встановили, що правдива моя відповідь, що не мав ніколи такої мети і ніколи не вчиняв таких дій, і встановили, що взагалі контракт планувався до виконання. Також на поліграфі встановили, що не було ніякої мети ухилятися від відповідальності – навпаки я намагався допомагати слідству", - підкреслив Лієв.

Водночас, за його словами, він проситиме суд долучити результати його перевірки на поліграфі до матеріалів справи і врахувати їх. Крім того Лієв планує клопотати призначити йому судову фізіопсихологічну експертизу (перевірку на поліграфі), яка буде проведена в державному інституті. Він також нагадав, що проходив поліграф перед своїм звільненням у січні минулого року. Тоді питання стосувалися зокрема в цілому корупції, співробітництва зі спецслужбами інших країн.

"Це був 40-годинний поліграф, який проходив я в психофізіологічній лабораторії СБУ на вулиці Володимирській. І він був пройдений також без зауважень", - підкреслив Лієв.

Він також зазначив, що планує прийти на розгляд апеляційної скарги.

"Суд перенесено на 12 число, ми будемо обов’язково, але є таке відчуття, що прокурори.. що їм просто нічого додати, вони просто цю справу з чогось зліпили, кинули її в НАБУ, в обличчя в тому числі мені і українському суспільству, попіарилися зібрали лайки, можливо навіть попросили собі якісь додаткові ордени", - сказав Лієв.

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень бюджетних коштів на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. При цьому, кошти не були в розпорядженні якоїсь окремої особи, а знаходилися на рахунках "Львівського арсеналу" і були арештовані.

У межах цього провадження 27 січня 2024-го Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосуванні до нього будь-якого запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю доказів. Прокурори подали апеляцію на це рішення.

Олександр Лієв звільнився з Міноборони за власним бажанням рік тому - 3 лютого 2023 року.