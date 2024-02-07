Суд отложил рассмотрение апелляции по избранию меры пресечения Лиеву по ходатайству прокурора

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда первой инстанции, которым было отказано в избрании меры пресечения экс-руководителю Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александру Лиеву до 12 февраля. Передает корреспондент УНН из зала суда.

Перед началом заседания секретарь сообщила участникам процесса, что прокурор обратился в суд с ходатайством об отложении рассмотрения апелляционной жалобы.

В то же время, по ее словам, двое судов из коллегии, которая должна участвовать в рассмотрении, пока задействованы в другом судебном процессе.

Стоит отметить, что Александр Лиев и его адвокаты пришли на заседание суда.

"29 числа ВАКС рассматривал дело относительно моего задержания, и принял решение отклонить просьбу прокурора применить меру пресечения в виде содержания под стражей, полностью его не удовлетворив. То есть не была избрана какая-либо мера пресечения. В принципе, в практике ВАКС это достаточно уникальный случай, ведь судья в своем заключении, постановлении практически ставит под сомнение вообще само подозрение. Он говорит, что да, следствие может продолжаться, но в отношении именно подозреваемого господина Лиева условий, которые бы свидетельствовали о необходимости ограничения его, он не видит. Прокуроры подали апелляцию, и вот мы сейчас в апелляции, прокуроры не явились в апелляцию, а вместе с тем еще есть информация, что апелляционный суд не собрался в полном составе. Я и адвокаты прибыли сюда на полчаса раньше, мы готовы помогать следствию, всесторонне содействовать, чтобы как можно быстрее установить справедливость, вернуть деньги в государственный бюджет и наказать тех, кто пытался нажиться на боеприпасах для ВСУ", - отметил Лиев в комментарии журналистам.

Он добавил, что продолжает собирать доказательства своей невиновности и всячески будет способствовать следствию.

"За это время я продолжаю собирать доказательства своей невиновности, я прошел полиграф, дважды, в ассоциации полиграфологов Украины, который подтвердил, что вся фабула дела, в вопросах, на которых оно базировалось, что якобы я создал какую-то группу с какими-то людьми, установили, что я их никогда не знал и не знаком, якобы какие-то деньги присвоил, установили, что правдивый мой ответ, что не имел никогда такой цели и никогда не совершал таких действий, и установили, что вообще контракт планировался к исполнению. Также на полиграфе установили, что не было никакой цели уклоняться от ответственности - наоборот я пытался помогать следствию", - подчеркнул Лиев.

В то же время, по его словам, он будет просить суд приобщить результаты его проверки на полиграфе к материалам дела и учесть их. Кроме того Лиев планирует ходатайствовать назначить ему судебную физиопсихологическую экспертизу (проверку на полиграфе), которая будет проведена в государственном институте. Он также напомнил, что проходил полиграф перед своим увольнением в январе прошлого года. Тогда вопросы касались в частности в целом коррупции, сотрудничества со спецслужбами других стран.

"Это был 40-часовой полиграф, который проходил я в психофизиологической лаборатории СБУ на улице Владимирской. И он был пройден также без замечаний", - подчеркнул Лиев.

Он также отметил, что планирует прийти на рассмотрение апелляционной жалобы.

"Суд перенесен на 12 число, мы будем обязательно, но есть такое ощущение, что прокуроры... что им просто нечего добавить, они просто это дело из чего-то слепили, бросили его в НАБУ, в лицо в том числе мне и украинскому обществу, попиарились собрали лайки, возможно даже попросили себе какие-то дополнительные ордена", - сказал Лиев.

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. При этом, средства не были в распоряжении какого-то отдельного лица, а находились на счетах "Львовского арсенала" и были арестованы.

В рамках этого производства 27 января 2024-го Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении к нему какой-либо меры пресечения в связи с отсутствием доказательств. Прокуроры подали апелляцию на это решение.

Александр Лиев уволился из Минобороны по собственному желанию год назад - 3 февраля 2023 года.