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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 12:12  •  28164 просмотра

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Генеральная прокуратура передала дело о вероятной схеме хищения средств при закупке министерством обороны боеприпасов у "Львовского арсенала" в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

Офис генерального прокурора передал дело о подписании контракта министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставке боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОГП.

После рассмотрения в суде ходатайств об избрании меры пресечения подозреваемому в этом производстве (бывшему руководителю Департамента военно-технической политики Александру Лиеву - ред.) прокурор подписал постановление о передаче в НАБУ материалов уголовного производства для дальнейшего расследования по подследственности

- говорится в сообщении пресс-службы.

В ОГП уточнили, что таким образом процессуально материалы переданы в НАБУ.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре УНН уточнили, что еще не получили материалы дела и не изучали их.

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. При этом, средства не были в распоряжении какого-то отдельного лица, а находились на счетах "Львовского арсенала" и были арестованы.

В рамках этого производства 27 января 2024-го Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении к нему какой-либо меры пресечения в связи с отсутствием доказательств. Прокуроры подали апелляцию на это решение, однако заседание суда по ее рассмотрению отложили по просьбе стороны обвинения.

Александр Лиев уволился из Минобороны по собственному желанию год назад - 3 февраля 2023 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Справу щодо "Львівського арсеналу" передали в НАБУ - Офіс Генпрокурора
Lviv Arsenal case transferred to NABU - Prosecutor General's Office
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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