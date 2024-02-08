Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Генеральная прокуратура передала дело о вероятной схеме хищения средств при закупке министерством обороны боеприпасов у "Львовского арсенала" в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.
Офис генерального прокурора передал дело о подписании контракта министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставке боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОГП.
После рассмотрения в суде ходатайств об избрании меры пресечения подозреваемому в этом производстве (бывшему руководителю Департамента военно-технической политики Александру Лиеву - ред.) прокурор подписал постановление о передаче в НАБУ материалов уголовного производства для дальнейшего расследования по подследственности
В ОГП уточнили, что таким образом процессуально материалы переданы в НАБУ.
При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре УНН уточнили, что еще не получили материалы дела и не изучали их.
Напомним
Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. При этом, средства не были в распоряжении какого-то отдельного лица, а находились на счетах "Львовского арсенала" и были арестованы.
В рамках этого производства 27 января 2024-го Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении к нему какой-либо меры пресечения в связи с отсутствием доказательств. Прокуроры подали апелляцию на это решение, однако заседание суда по ее рассмотрению отложили по просьбе стороны обвинения.
Александр Лиев уволился из Минобороны по собственному желанию год назад - 3 февраля 2023 года.
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
Генеральная прокуратура передала дело о вероятной схеме хищения средств при закупке министерством обороны боеприпасов у "Львовского арсенала" в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.
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