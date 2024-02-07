Суддя по справі Лієва вказав на відсутність доказів щодо отримання ним вигоди від контракту з "Львівським арсеналом" - юрист

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександру Лієву вказав, що в матеріалах клопотання прокурорів відсутні будь-які докази отримання ним неправомірної вигоди від контракту з "Львівським арсеналом" і попередньої змови між учасниками. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив адвокат Лієва Назар Кульчицький.

"Дуже детальна ухвала, вона налічує 17 аркушів. Слідчий суддя детально дослідив усі аргументи як сторони обвинувачення, так і сторони захисту… Щодо безпосередньо Олександра Лієва – то слідчий суддя дійшов висновку, що фактично слідство не надало жодних доказів того, що між нібито учасниками змови взагалі така змова існувала. Тобто ніяких даних, що ці люди між собою спілкувались, погоджували якісь дії щодо вчинення злочину немає", - сказав адвокат, коментуючи ухвалу слідчого судді.

За його словами, слідство надало матеріали негласних розшукових слідчих дій, зокрема директора "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

"Всі ці розмови, які їм вдалося зафіксувати між різними людьми – вони навпаки доводять те, що ніхто не мав наміру жодним чином красти державні гроші. Всі їхні розмови фактично зводилися до способу виконання цього контракту, але жодним чином не про те, як вкрасти гроші чи як потім приховати цей злочин", - вважає адвокат.

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Кульчицький вважає, що матеріали, надані стороною обвинувачення, більше доводять непричетність цих підозрюваних.

"Третій аргумент – те, що фактично Лієв не отримав жодної неправомірної вигоди від підписання цього контракту і подальшої сплати коштів Міністерством оборони. Фактично, сторона обвинувачення сама надала документи, які підтверджують, що грошові кошти пішли на "Львівський арсенал", який був фактично контрагентом Міноборони, більшість грошей залишилося за рахунках "Львівського арсеналу", а третина коштів була перерахована на рахунок компанії, яка мала постачати це озброєння "Львівському арсеналу". Тобто, грошові кошти сплачувалися тільки компаніям, які мали були безпосередньо задіяні в процесі виконання даного контракту", - зазначив адвокат.

Крім того, адвокат Кульчицький звернув увагу на зауваження слідчого судді про розголос цієї справи у ЗМІ.

"Слідчий суддя вказав, що фактично може скластися ситуація, коли будь-яка особа буде боятися виконувати свої функції, тому що будь-який контракт – завжди залишається ризик, що він може бути не виконаний. Для того і передбачені штрафні санкції, судовий процес стягнення збитків, на жаль, таке трапляється час від часу. І в ситуації, коли будь-які твої дії можуть трактуватися як злочин – воно може мати стримуючий ефект, особливо у ситуації, коли ми в стадії активної повномасштабної війни з рф. Це може стати наслідком того, що чиновники просто будуть боятися вживати необхідні дії, тому що для них так буде безпечніше", - наголосив юрист.

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень бюджетних коштів на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. При цьому, кошти не були в розпорядженні якоїсь окремої особи, а знаходилися на рахунках "Львівського арсеналу" і були арештовані.

У межах цього провадження 27 січня 2024-го Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосуванні до нього будь-якого запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю доказів.

Олександр Лієв звільнився з Міноборони за власним бажанням рік тому - 3 лютого 2023 року.