Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в постановлении об избрании меры пресечения экс-руководителю Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александру Лиеву указал, что в материалах ходатайства прокуроров отсутствуют какие-либо доказательства получения им неправомерной выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" и предварительного сговора между участниками. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат Лиева Назар Кульчицкий.

"Очень подробное решение, оно насчитывает 17 листов. Следственный судья подробно исследовал все аргументы как стороны обвинения, так и стороны защиты... Относительно непосредственно Александра Лиева - то следственный судья пришел к выводу, что фактически следствие не предоставило никаких доказательств того, что между якобы участниками сговора вообще такой сговор существовал. То есть никаких данных, что эти люди между собой общались, согласовывали какие-то действия по совершению преступления нет", - сказал адвокат, комментируя решение следственного судьи.

По его словам, следствие предоставило материалы негласных розыскных следственных действий, в частности директора "Львовского арсенала" Юрия Збитнева.

"Все эти разговоры, которые им удалось зафиксировать между разными людьми - они наоборот доказывают то, что никто не намеревался никоим образом воровать государственные деньги. Все их разговоры фактически сводились к способу выполнения этого контракта, но никоим образом не о том, как украсть деньги или как потом скрыть это преступление", - считает адвокат.

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Кульчицкий считает, что материалы, предоставленные стороной обвинения, больше доказывают непричастность этих подозреваемых.

"Третий аргумент - то, что фактически Лиев не получил никакой неправомерной выгоды от подписания этого контракта и последующей уплаты средств Министерством обороны. Фактически, сторона обвинения сама предоставила документы, подтверждающие, что денежные средства пошли на "Львовский арсенал", который был фактически контрагентом Минобороны, большинство денег осталось на счетах "Львовского арсенала", а треть средств была перечислена на счет компании, которая должна была поставлять это вооружение "Львовскому арсеналу". То есть, денежные средства уплачивались только компаниям, которые должны были непосредственно задействованы в процессе выполнения данного контракта", - отметил адвокат.

Кроме того, адвокат Кульчицкий обратил внимание на замечание следственного судьи о огласке этого дела в СМИ.

"Следственный судья указал, что фактически может сложиться ситуация, когда любое лицо будет бояться выполнять свои функции, потому что любой контракт - всегда остается риск, что он может быть не выполнен. Для того и предусмотрены штрафные санкции, судебный процесс взыскания убытков, к сожалению, такое случается время от времени. И в ситуации, когда любые твои действия могут трактоваться как преступление - оно может иметь сдерживающий эффект, особенно в ситуации, когда мы в стадии активной полномасштабной войны с рф. Это может стать следствием того, что чиновники просто будут бояться принимать необходимые действия, потому что для них так будет безопаснее", - подчеркнул юрист.

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. При этом, средства не были в распоряжении какого-то отдельного лица, а находились на счетах "Львовского арсенала" и были арестованы.

В рамках этого производства 27 января 2024-го Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении к нему какой-либо меры пресечения в связи с отсутствием доказательств.

Александр Лиев уволился из Минобороны по собственному желанию год назад - 3 февраля 2023 года.