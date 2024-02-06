Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог.

Пройдя проверку на полиграфе, экс-чиновник Минобороны Украины Александр Лиев доказал, что не причастен к совершению преступления, в котором его подозревают. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь, который проводил тест на полиграфе.

По его словам, информация, которую сейчас активно распространяют о том, что Лиев, якобы, провалил тест на полиграфе, является абсолютно некорректной.

"Анализируя подозрение, главное то, что он не совершал основных действий, которые ему инкриминируют. Исходя из подозрения, которое я изучал, и из вопросов, которые были на тесте, он его совсем не провалил, а доказал свою непричастность.

Он прошел тест, и на шесть вопросов, которые были очень важными по подозрению, дал правдивые ответы. Факт остается фактом: семь вопросов - шесть подтверждающая информация, одна - нет", - отметил Медведь.

Добавил, что выводы по ответам были сделаны в прошлую пятницу, когда Лиев проходил первый тест на полиграфе. Тест в понедельник, пятого февраля, когда Лиев дал на спорный вопрос ответ с уточнением, был фактически демонстрацией того, что происходило в пятницу.

"Ответ с приложением он сделал во время вчерашнего теста. Но мы сделали вывод по результатам теста, который был проведен в пятницу. И в пятницу был однозначный ответ нет.

Вчера тест не полностью соответствовал методике, потому что по правилам исследования должно быть проведено без присутствия других лиц, камер, журналистов, - исключительно один на один с полиграфологом. А вчера сам господин Александр захотел такой демонстрационный тест. Его результат нами не учитывался, и заключение по результатам этого теста не составлялось. Это просто была демонстрация того, что происходило дольше в пятницу", - уточнил директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

Контекст

Бывший и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев 2 и 5 февраля прошел две проверки на полиграфе, чтобы доказать невиновность в деле о якобы хищении почти 1,5 млрд гривен на закупках снарядов для ВСУ. Одна из них была публичная в присутствии 14 различных СМИ. По результатам проверок он четко ответил на 6 из 7 вопросов. На вопрос о том, получал ли указания от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом", который фигурирует в деле, Лиев отметил, что это требует объяснения.

По словам Лиева, он находился под законным давлением со стороны военно-политического руководства страной: проходили совещания в Офисе Президента, с руководством Минобороны Украины и ВСУ, на которых требовали безотлагательно и как можно скорее обеспечить боеприпасами ВСУ. Указаний о заключении же контракта с какой-то конкретной фирмой не звучало. Исключительно указания на срочную закупку снарядов.

"Это давление на себя я до сих пор очень хорошо помню. На вопрос, получал ли я указание на обеспечение боеприпасами - ответ был бы "да". Было ли указание на обеспечение боеприпасами при закупке именно с этой конкретной компанией - ответ "нет", ведь это не был разговор о какой-то конкретной компании. Разговор всегда был о потребности в боеприпасах", - прокомментировал Лиев свой ответ.

Отметил, что во время полиграфической проверки можно отвечать "да", "нет", или "не знаю", поэтому и прозвучал такой ответ, потому что какой бы ответ из возможных не предоставил бы - все равно он был бы не до конца правильным. На все же другие вопросы ответы прозвучали четко и были подтверждены полиграфологом.

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. При этом, средства не были в распоряжении какого-то отдельного лица, а находились на счетах "Львовского арсенала" и были арестованы.

В рамках этого производства 27 января 2024-го Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении в отношении него какой-либо меры пресечения в связи с отсутствием доказательств.

Александр Лиев уволился из Минобороны по собственному желанию год назад - 3 февраля 2023 года.