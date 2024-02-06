Пройшовши поліграф, Лієв довів, що не причетний до злочину, у якому його підозрюють - поліграфолог

Пройшовши перевірку на поліграфі, експосадовець Міноборони України Олександр Лієв довів, що не причетний до вчинення злочину, у якому його підозрюють. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь, який проводив тест на поліграфі.

За його словами, інформація, яку нині активно поширюють про те, що Лієв, нібито, провалив тест на поліграфі, є абсолютно некоректною.

"Аналізуючи підозру, головне те, що віг не вчиняв основних дій, які йому інкримінують. Виходячи з підозри, яку я вивчав, і з питань, які були на тесті, він його зовсім не провалив, а довів свою непричетність.

Він пройшов тест, і на шість питань, які були дуже важливими по підозрі, дав правдиві відповіді. Факт залишається фактом: сім питань - шість підтверджувальна інформація, одна - ні", – зазначив Ведмідь.

Додав, що висновки по відповідях були зроблені минулої п’ятниці, коли Лієв проходив перший тест на поліграфі. Тест у понеділок, п’ятого лютого, коли Лієв дав на спірне питання відповідь з уточненням, був, фактично, демонстрацією того, що відбувалося у п’ятницю.

"Відповідь з додатком він зробив під час вчорашнього тесту. Але ж ми зробили висновок за результатами тесту, який був проведений у п’ятницю. І в п’ятницю була однозначна відповідь ні.

Вчора тест не повністю відповідав методиці, бо за правилами дослідження має бути проведено без присутності інших осіб, камер, журналістів, - виключно один на один з поліграфологом. А вчора сам пан Олександр захотів такий демонстраційний тест. Його результат нами не враховувався, і висновок за результатами цього тесту не складався. Це просто була демонстрація того, що відбувалося довше у п’ятницю", - уточнив директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів.

Контекст

Колишній т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв 2 та 5 лютого пройшов дві перевірки на поліграфі, щоб довести невинуватість у справі про начебто розкрадання майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Одна з них була публічна у присутності 14 різних ЗМІ. За результатами перевірок він чітко відповів на 6 з 7 питань. На запитання про те, чи отримував вказівки від керівництва на укладання контракту з "Львівським арсеналом", який фігурує у справі, Лієв зазначив, що це потребує пояснення.

За словами Лієва, він перебував під законним тиском з боку військово-політичного керівництва країною: відбувалися наради в Офісі Президента, з керівництвом Міноборони України і ЗСУ, на яких вимагали невідкладно і якомога швидше забезпечити боєприпасами ЗСУ. Вказівок про укладання ж контракту з якоюсь конкретною фірмою не звучало. Виключно вказівки на термінову закупівлю снарядів.

"Цей тиск на себе я досі дуже добре пам’ятаю. На питання, чи я отримував вказівку на забезпечення боєприпасами - відповідь була б "так". Чи була вказівка на забезпечення боєприпасами при закупівлі саме з цією конкретною компанією - відповідь "ні", адже це не була розмова про якусь конкретну компанію. Розмова завжди була про потреби в боєприпасах", - прокоментував Лієв свою відповідь.

Зазначив, що під час поліграфічної перевірки можна відповідати "так", "ні", або "не знаю", тому й прозвучала така відповідь, бо яку б відповідь із можливих не надав би - все одно вона було б не до кінця правильною. На всі ж інші запитання відповіді прозвучали чітко та були підтверджені поліграфологом.

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень бюджетних коштів на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. При цьому, кошти не були в розпорядженні якоїсь окремої особи, а знаходилися на рахунках "Львівського арсеналу" і були арештовані.

У межах цього провадження 27 січня 2024-го Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосуванні до нього будь-якого запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю доказів.

Олександр Лієв звільнився з Міноборони за власним бажанням рік тому - 3 лютого 2023 року.