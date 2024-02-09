Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Первое тестирование на полиграфе бывшего руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александра Лиева состоялось без нарушений методики, а вопросы задавались беспристрастно на основе текста подозрения. Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов Татьяна Морозова в эксклюзивном комментарии УНН рассказала о деталях первого тестирования.

Александр Лиев 2 февраля прошел проверку на полиграфе, чтобы доказать невиновность по делу о контракте Минобороны с "Львовским арсеналом". Затем состоялось демонстрационное тестирование в присутствии 14 различных СМИ. Исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь, который проводил тестирование Лиева, заявил, что пройдя проверку на полиграфе, экс-чиновник Минобороны доказал свою непричастность к совершению преступления, в котором его подозревают.

Морозова отметила, что полиграфолог при подготовке к тестированию должен изучить исходные данные, в частности информацию с учетом позиций обеих сторон, а вопросы должны быть составлены так, чтобы отражали позицию всех сторон. По ее словам, в случае с Лиевым, вопросы к тесту на полиграфе составлялись на основе подозрения, где была изложена позиция следствия, и заявлений самого подозреваемого. Также она отметила, что во время проведения тестирования обязательно должна вестись видеозапись. В частности, это контролирует возможную недобросовестность со стороны полиграфолога, ведь всегда можно проверить, что происходило на самом деле. В случае Лиева видеозапись этого исследования проводилась полностью.

"Оно (первое тестирование - ред.) не проводилось с нарушением методики, потому что были соблюдены моменты относительно того, кто может быть в помещении, относительно продолжительности тестирования... Первое тестирование проводилось в соответствии с методикой", - сказала президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

По ее словам, Александр Лиев согласился на то, что вопросы на тестировании будут раскрываться беспристрастно, со всех сторон, и заключение будет опубликовано независимо от его желания.

"Он на это согласился. Заключение было опубликовано в таком варианте, как получил полиграфолог", - отметила Морозова.

Напомним

27 января Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставке боеприпасов. Лиев тогда заявил, что его задержали неправомерно. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения. Позже стало известно, что Офис генерального прокурора передал в НАБУ дело по подписанию контракта с "Львовским арсеналом".