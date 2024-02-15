Понад 7 років тюрми за масштабну корупцію отримали екскерівники українського держпідприємства
Київ • УНН
Колишнього директора та заступника директора українського державного підприємства "Південдіпрошахт" засуджено до понад 7 років позбавлення волі кожного за розкрадання 7 мільйонів доларів США.
Колишнього в.о. директора ДП "Південдіпрошахт" та його заступника визнано винними у заволодінні 7 млн грн. За вироком суду кожен з них отримав понад 7 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
Деталі
15 лютого 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього в.о. директора ДП "Південдіпрошахт" та його заступника визнано винуватими у замаху на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі. Згідно з рішенням суду, колишньому керівнику ДП призначено покарання у виді 7,5 років позбавлення волі, його заступнику – 7 років 3 місяці позбавлення волі.
Також обом фігурантам справи заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки, з конфіскацією усього належного особам на праві власності майна.
Контекст:
Наприкінці 2019 року колишній директор ДП "Південдіпрошахт" та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.
Зловмисники уклали низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом - визнали наявність заборгованості перед приватним підприємством.
Це стало підставою для стягнення з державного підприємства "Південдіпрошахт" 7 млн гривень після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова. Як вказується, закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші обставини.
Обвинувальний акт у справі скеровано до суду у серпні 2021 року.
Нагадаємо
У НАБУ назвали передумови корупційних схем в Міноборони на закупівлях харчів
Офіс генерального прокурора передав справу щодо підписання контракту міністерства оборони з "Львівським арсеналом" про поставку боєприпасів. Про це УНН повідомили в пресслужбі ОГП.