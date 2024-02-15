Более 7 лет тюрьмы за масштабную коррупцию получили экс-руководители украинского госпредприятия
Киев • УНН
Бывший директор и заместитель директора украинского государственного предприятия "Юждипрошахт" приговорены к более 7 годам лишения свободы каждый за хищение 7 миллионов долларов США.
Бывший и.о. директора ГП "Юждипрошахт" и его заместитель признаны виновными в завладении 7 млн грн. По приговору суда каждый из них получил более 7 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Детали
15 февраля 2024 года коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым бывший и.о. директора ГП "Юждипрошахт" и его заместитель признаны виновными в покушении на завладение денежными средствами в особо крупном размере. Согласно решению суда, бывшему руководителю ГП назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, его заместителю - 7 лет 3 месяца лишения свободы.
Также обоим фигурантам дела запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего лицам на праве собственности имущества.
Контекст:
В конце 2019 года бывший директор ГП "Юждипрошахт" и его заместитель по юридическим вопросам решили завладеть денежными средствами в размере 7 млн гривен, полученными в результате продажи административного помещения государственного предприятия в центре г. Харькова.
Злоумышленники заключили ряд мнимых договоров о якобы предоставлении услуг по переводу бумажного архива госпредприятия в электронный вид, а впоследствии - признали наличие задолженности перед частным предприятием.
Это стало основанием для взыскания с государственного предприятия "Юждипрошахт" 7 млн гривен после продажи в ноябре 2019 года административного здания в центре г. Харькова. Как указывается, закончить реализацию своих намерений подозреваемым не удалось из-за принятых органами власти мер и других обстоятельств.
Обвинительный акт по делу направлен в суд в августе 2021 года.
Напомним,
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