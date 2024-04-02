"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

ООО "Львовский арсенал" просит министра обороны Украины Рустема Умерова помочь решить ситуацию с поставкой минометных выстрелов, которые были закуплены по контракту с МОУ и находятся на территории Словакии. Копия соответствующего обращения компании от 21 марта есть в распоряжении УНН.

"Львовский арсенал", обращается к Вам с просьбой, приложить совместные усилия, направленные на поиск путей по осуществлению поставки продукции оборонного назначения Вооруженным Силам Украины, и просит рассмотреть поставленный вопрос по организации инспекции и поставки указанного товара, вероятно, дать соответствующие указания (распоряжения) о проведении рабочих встреч (консультаций) с ответственными работниками Министерства обороны Украины, руководством ООО "Львовский арсенал" и SEVOTECH a.s. по поиску путей решения и принятия решения по вопроса

В документе также указано, что еще в июле 2023 года компании SEVOTECH и "Львовский арсенал" заключили дополнительное соглашение и согласовали новые сроки поставки товара. Так, первая партия минометных выстрелов должна была быть поставлена 30 сентября 2023 года.

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Уже 25 августа 2023 года "Львовский арсенал" получил письмо от SEVOTECH о том, что минометные выстрелы, которые были оплачены по контракту, готовы к отгрузке и необходимо провести инспекции товара в Болгарии и Камбодже. Однако, инспекции о наличии товара, которые были согласованы с Министерством обороны, так и не провели.

В компании отмечают, что срок действия контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" закончился 31 декабря 2023 года, следовательно осуществить поставку товара невозможно. Именно поэтому компания просит министра обороны вмешаться в ситуацию.

Напомним

Еще осенью 2022 года Министерство обороны Украины и компания "Львовский арсенал" подписали контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Контрагентом для поставки боеприпасов с завода Elmech в Хорватии выступила словацкая компания SEVOTECH, которую представляет Алексей Хорошаев.

Первую партию боеприпасов должны были привезти в Украину еще 20 декабря 2022 года, однако Вооруженные силы Украины до сих пор не получили боеприпасы по этому контракту. Минобороны пыталось вернуть средства, но и этого пока не удалось сделать, ведь большая их часть - 818 млн гривен - арестованы в рамках уголовного производства на счетах компании "Львовский арсенал". Остальную часть средств - 30% от суммы, перечисленной МОУ на счета "Львовского арсенала", - украинская компания перевела за границу, как предоплату.

Представитель SEVOTECH Алексей Хорошаев в интервью УНН сообщил, что компания закупила минометные выстрелы для МОУ по контракту с "Львовским арсеналом" на сумму предоплаты, которую им прислала украинская компания. По его словам, эти минометные выстрелы есть и готовы к отправке в Украину. Его слова подтвердились и документами, предоставленными адвокатами бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева во время судебного заседания 15 марта. А также обращениями компании SEVOTECH к "Львовскому арсеналу", Министерству обороны Украины и Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой забрать минометные выстрелы.

Редакция УНН разобралась в хронологии подписания контракта между МОУ и "Львовским арсеналом".