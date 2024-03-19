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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Киев  •  УНН

19 марта 2024, 16:17  •  9361 просмотра

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Львовский арсенал и его подрядчик SEVOTECH пытались поставить 30 000 минометных мин в Украину по контракту с Министерством обороны, но было перевезено только 7 000 мин из Болгарии в Словакию из-за нехватки средств после того, как большая часть суммы контракта была арестована.

Директор компании "Львовский арсенал" Юрий Збитнев и его заместитель Василий Сахненко отказались комментировать невыполнение контракта с Министерством обороны на поставку 100 тысяч минометных выстрелов  для украинских военных, передает УНН.

Сахненко в ответ на предложение УНН о проведении интервью сообщил, что не хочет общаться до окончания следствия.

Збитнев, в свою очередь, сослался на то, что "с контрактом происходят странные вещи", поэтому пока не готов общаться.

Добавим

Еще осенью 2022 года Министерство обороны Украины и компания "Львовский арсенал" подписали контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Контрагентом для поставки боеприпасов с завода Elmech в Хорватии выступила словацкая компания SEVOTECH, которую представляет Алексей Хорошаев.

Вооруженные силы Украины до сих пор не получили боеприпасы по этому контракту. Минобороны пыталось вернуть средства, однако и этого пока не удалось сделать, ведь большая их часть - 818 млн гривен - арестованы в рамках уголовного производства на счетах компании "Львовский арсенал". Остальную часть средств - 30% от суммы, перечисленной МОУ на счета "Львовского арсенала",  - украинская компания перевела за границу, как предоплату.

В январе 2024 года правоохранители провели обыски по делу контракта со "Львовским арсеналом" и объявили пять подозрений, в том числе Збитневу и Сахненко.

Редакция УНН разобралась в хронологии подписания контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" и обратилась с предложением интервью ко всем фигурантам.

Один из фигурантов дела, представитель компании-контрагента SEVOTECH Алексей Хорошаев сейчас активно общается с западными СМИ и согласился пообщаться с журналистами УНН. В интервью он утверждает, что боеприпасы на 30%, которые "Львовский арсенал" перечислил на счета SEVOTECH, на самом деле есть, но их никто не хочет привозить в Украину.

Его слова подтвердились и документами, предоставленными адвокатами еще одного фигуранта дела, бывшего чиновника МОУ Александра Лиева во время судебного заседания 15 марта.

"Несмотря на арест средств они (SEVOTECH и "Львовский арсенал" - ред.) пытаются в пределах полученной суммы (30%, которые перечислил "Львовский арсенал" на счета SEVOTECH - ред.) поставить соответствующее количество снарядов, а именно - это соглашение на 30 тысяч снарядов. И следующий документ - это импортная лицензия на поставку снарядов из Болгарии... После этого средства (оставшиеся на счетах "Львовского арсенала" - ред.) были заморожены, даже не было возможности оплатить доставку тех 30 тысяч снарядов и, соответственно, 30 ноября (2023 года - ред. ) компания SEVOTECH - это сообщается в письме (которое защита получила от МОУ - ред.) - сообщает, что снаряды в Болгарии и готовы к поставке", - сказал во время судебного заседания адвокат Маркиян Бем.

По его словам, у "Львовского арсенала" в то время не было средств на осуществление поставки снарядов из Болгарии в Украину, поэтому компания SEVOTECH самостоятельно перевезла 7 тысяч боеприпасов в ноябре, декабре 2023 года и январе 2024 года из Болгарии в Словакию. Адвокат подчеркнул, что таким образом компании пытались всеми силами поставить снаряды в Украину.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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