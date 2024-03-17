В ВАКС прокомментировали решение отпустить под личное обязательство экс-чиновника МОУ Лиева

В Высшем антикоррупционном суде прокомментировали решение отпустить бывшего чиновника Министерства обороны Украины Александра Лиева под личное обязательство, он должен прибывать к следователям, прокурорам или суду по каждому требованию, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ВАКС, в пятницу, 15 марта, следственный судья рассмотрел объединенное дело по ходатайству стороны защиты об изменении меры пресечения Лиеву и жалобу на незаконное его содержание под стражей в уголовном производстве относительно непоставки мин по контракту между МОУ и "Львовским арсеналом". Согласно части 4 ст. 201 УПК Украины судья обязан рассмотреть ходатайство в течение трех дней со дня его получения. Именно поэтому, несмотря на неявку прокуроров и то, что Лиева не доставили в зал суда и не смогли подключиться к видеоконференции из-за проблем со светом в СИЗО, заседание все же состоялось.

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По результатам судебного заседания следственный судья отказал стороне защиты в удовлетворении жалобы на незаконное содержание под стражей, а ходатайство об изменении меры пресечения удовлетворил частично. Постановлением следственного судьи изменена примененная к подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство, с возложением обязанности прибывать к следователям, прокурорам, следственному судье, суду по каждому требованию, - сообщила пресс-служба ВАКС.

Также судья постановил немедленно освободить Лиева из-под стражи, соответствующее постановление было направлено руководителю Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор".

Напомним

27 января Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставках боеприпасов. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения.

Прокуроры обжаловали это решение и 12 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала Лиеву меру пресечения в виде ареста на два месяца до 8 апреля 2024 года с возможностью внесения 50 млн гривен залога. Сам экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны заявил, что считает решение суда неправомерным.

УНН решил разобраться в этом деле и восстановить хронологию.