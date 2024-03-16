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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  16214 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  112674 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  114480 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  120508 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  110922 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126216 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119842 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128703 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141376 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128371 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Дело о непоставке мин по контракту между Министерством обороны и львовским "Арсеналом" было возвращено Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Генеральную прокуратуру из-за бесперспективности.

политика •   •  16214 просмотра
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ

Страны G7 угрожают запретить авиакомпании Iran Air летать в Европу, если Иран будет поставлять баллистические ракеты или связанные с ними технологии в Россию.

Война •   •  5398 просмотра
G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ

МИД Финляндии назвал возможным отправку войск стран запада в Украину

Министр иностранных дел Финляндии заявил, что западные страны не должны исключать введение войск в Украину в долгосрочной перспективе, но пока Финляндия не вводит войска и не хочет это обсуждать.

Война •   •  5451 просмотра
МИД Финляндии назвал возможным отправку войск стран запада в Украину

Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков

Российская пропаганда использует Красный Крест для создания фейковых новостей, а затем развенчивает их и обвиняет "врага", как показали утечки кремлевских документов, свидетельствующие о том, что Красный Крест получал финансирование для оккупированных регионов, что потенциально может привести к его исключению из международной системы.

Война •   •  6623 просмотра
Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков

Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

Высший антикоррупционный суд освободил бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева из-под стражи под личное обязательство в связи с отсутствием в его действиях состава преступления при подписании контракта на поставку боеприпасов.

политика •   •  7534 просмотра
Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат

Главная группа прокуроров заявила, что против бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева недостаточно доказательств, чтобы квалифицировать его действия по уголовному делу, связанному с контрактом на поставку боеприпасов львовскому "Арсеналу".

Война •   •  6789 просмотра
В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат

Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 из Киева во Львов и обратно на время школьных каникул 23 марта.

Общество •   •  9101 просмотра
Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"

Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных Россией территориях Украины.

Война •   •  12635 просмотра
Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины

378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией

15 марта российские военные совершили 378 взрывов в 14 населенных пунктах Сумской области, используя ракеты, беспилотники, артиллерию, минометы, танки и стрелковое оружие.

Война •   •  13620 просмотра
378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией

Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

Глава путинской ЦИК Памфилова пожаловалась на "западные страны, которые нарушают права россиян" во время досрочного голосования на фейковых выборах президента России на оккупированных украинских территориях, направленных на повышение явки избирателей для легитимизации правления Путина.

Война •   •  16383 просмотра
Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы