Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Защита бывшего чиновника Министерства обороны Украины Александра Лиева предполагает, что дело о не поставке мин по контракту между МОУ и "Львовским арсеналом" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала обратно и Офис генпрокурора из-за того, что не видит в нем перспектив. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат Назар Кульчицкий.

Детали

15 марта Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Александру Лиеву с содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога на личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов.

Заседание началось еще в 15:00, однако на него явились только адвокаты экс-чиновника, в суд не пришли прокуроры, также не был доставлен из СИЗО и сам Лиев. Поэтому следственный судья ВАКС перенес заседание на 18:30 для того, чтобы прокуроры явились в суд. Но, никто так больше и не приехал на заседание, хотя в группе аж 13 прокуроров. Не смогли организовать и видеоконференцию Лиева с судом из-за того, что в СИЗО якобы исчез свет. Во время заседания также стало известно, что САП передал дело снова в ОГП.

Мы не понимаем (почему НАБУ и САП передали дело - ред.). Почему они снова решили отдать это дело в ОГП я не знаю, у меня есть предположение, что они не видят перспектив в этом деле и поэтому они решили избавиться от него сказал Назар Кульчицкий.

Он также отметил, что на суд не явились прокуроры, хотя адвокаты Лиева уведомили их и передали им все документы еще 13 марта.

Мы не знаем почему не появились прокуроры. Мы уведомили Офис генерального прокурора, прокурора ОГП, прокурора САП, то есть всех возможных прокуроров мы уведомили и передали копии документов... Около 18:00 прокурор ОГП написал, что он не знал об этом деле, не готовился и просит перенести на другое время. Но мы предоставили суду доказательства о том, что уведомили его еще 13 марта. Соответственно они имели достаточно времени и должны были явиться в суд, они проигнорировали. Два раза их суд вызывал и они два раза проигнорировали объяснил Кульчицкий.

Адвокат также рассказал, какие новые доказательства были представлены на заседании суда 15 марта.

Мы получили документы, которые предоставлены были SEVOTECH Министерству обороны, из которых следует, что SEVOTECH имел прямой контракт с заводом-производителем на поставку мин. Из-за того, что не были соблюдены определенные процедуры и временные рамки этот контракт не был выполнен. После этого они предложили альтернативные поставки из третьих стран и SEVOTECH также предоставил доказательства, касающиеся того, что они имели лицензии. Кроме того, SEVOTECH утверждает, что часть мин уже готова и они готовы осуществить поставку всего объема, за которые были перечислены им деньги отметил он.

Напомним,

27 января Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставке боеприпасов. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения.

Прокуроры обжаловали это решение и 12 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала Лиеву меру пресечения в виде ареста на два месяца до 8 апреля 2024 года с возможностью внесения 50 млн гривен залога. Сам экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны заявил, что считает решение суда неправомерным.

УНН решил разобраться в этом деле и восстановить хронологию.

В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат