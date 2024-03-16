В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат

Руководитель группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в постановлении об изменении подследственности уголовного производства по не поставке боеприпасов по контракту между Министерством обороны Украины и компанией "Львовский арсенал" указал, что против бывшего чиновника МОУ Александра Лиева не собрано достаточно доказательств. Об этом заявили адвокаты экс-чиновника во время судебного заседания по изменению меры пресечения Лиеву, передает УНН.

Детали

Заседание началось еще в 15:00, однако на него явились только адвокаты экс-чиновника, в суд не пришли прокуроры, также не был доставлен из СИЗО и сам Лиев. Поэтому следственный судья ВАКС перенес заседание на 18:30 для того, чтобы прокуроры явились в суд. Но, никто так больше и не приехал на заседание, хотя в группе аж 13 прокуроров. Не смогли организовать и видеоконференцию Лиева с судом из-за того, что в СИЗО якобы пропал свет.

Мы узнали о существенном изменении обстоятельств... Детектив направил в суд постановление старшего группы прокуроров в то время Юрия Лучкива об изменении подследственности. И, фактически, как основание для изменения подследственности господин Лучкив указал, что несмотря на то, что подозреваемые Лиев и Нахкур на момент совершения инкриминируемого преступления были должностными лицами третьего ранга исполнительной власти, в настоящее время в производстве не собрано достаточных доказательств для квалификации их действий по ч.5 ст.191 УК. В течение этого месяца (пока Лиев находился в СИЗО - ред.) очевидно проводились какие-то следственные действия и в результате старший группы прокуроров пришел к выводу, что недостаточно данных, чтобы квалифицировать статьи Лиева и Накхура по ч.5. ст.191 УК ... Соответственно такая формулировка этого постановления свидетельствует о том, что орган прокуратуры пришел к выводу об обоснованности подозрения о совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК .. сказал адвокат Маркиян Бем.

При этом, он отметил, что никакого другого подозрения у Лиева по другим статьям УКУ нет.

Напомним,

27 января Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставке боеприпасов. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения.

Прокуроры обжаловали это решение и 12 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала Лиеву меру пресечения в виде ареста на два месяца до 8 апреля 2024 года с возможностью внесения 50 млн гривен залога. Сам экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны заявил, что считает решение суда неправомерным.

УНН решил разобраться в этом деле и восстановить хронологию событий, которые происходили вокруг контракта на поставку боеприпасов.

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