Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

ВАКС изменил меру пресечения бывшему чиновнику МОУ Александру Лиеву с содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога на личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов, передает УНН.

Детали

Если Специализированная антикоррупционная прокуратура не видит состава преступления, то как его может увидеть суд сказал следственный судья Ярослав Шкодин, оглашая решение.

Добавим

Заседание началось еще в 15:00, однако на него явились только адвокаты экс-чиновника, в суд не пришли прокуроры, также не был доставлен из СИЗО и сам Лиев. Поэтому следственный судья ВАКС перенес заседание на 18:30 для того, чтобы прокуроры явились в суд. Но, никто так больше и не приехал на заседание, хотя в группе аж 13 прокуроров. Не смогли организовать и видеоконференцию Лиева с судом из-за того, что в СИЗО якобы пропал свет.

Мы узнали о существенном изменении обстоятельств... Детектив направил в суд постановление старшего группы прокуроров в то время Юрия Лучкива об изменении подследственности. И, фактически, как основание для изменения подследственности господин Лучкив указал, что несмотря на то, что подозреваемые Лиев и Нахкур на момент совершения инкриминируемого преступления были должностными лицами третьего ранга исполнительной власти, в настоящее время в производстве не собрано достаточных доказательств для квалификации их действий по ч.5 ст.191 УК. В течение этого месяца (пока Лиев находился в СИЗО - ред.) очевидно проводились какие-то следственные действия и в результате старший группы прокуроров пришел к выводу, что недостаточно данных, чтобы квалифицировать статьи Лиева и Накхура по ч.5. ст.191 УК ... Соответственно такая формулировка этого постановления свидетельствует о том, что орган прокуратуры пришел к выводу об обоснованности подозрения о совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК .. сказал адвокат Маркиян Бем.

При этом, он отметил, что никакого другого подозрения у Лиева по другим статьям УКУ нет.

Напомним,

27 января Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом" о поставке боеприпасов. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения.

Прокуроры обжаловали это решение и 12 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала Лиеву меру пресечения в виде ареста на два месяца до 8 апреля 2024 года с возможностью внесения 50 млн гривен залога. Сам экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны заявил, что считает решение суда неправомерным.

УНН решил разобраться в этом деле и восстановить хронологию.

Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн