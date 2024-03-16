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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
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Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

Высший антикоррупционный суд освободил бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева из-под стражи под личное обязательство в связи с отсутствием в его действиях состава преступления при подписании контракта на поставку боеприпасов.

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Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат

Главная группа прокуроров заявила, что против бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева недостаточно доказательств, чтобы квалифицировать его действия по уголовному делу, связанному с контрактом на поставку боеприпасов львовскому "Арсеналу".

Война •   •  2318 просмотра
В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат

Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 из Киева во Львов и обратно на время школьных каникул 23 марта.

Общество •   •  4023 просмотра
Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"

Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных Россией территориях Украины.

Война •   •  9840 просмотра
Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины

378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией

15 марта российские военные совершили 378 взрывов в 14 населенных пунктах Сумской области, используя ракеты, беспилотники, артиллерию, минометы, танки и стрелковое оружие.

Война •   •  11446 просмотра
378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией

Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

Глава путинской ЦИК Памфилова пожаловалась на "западные страны, которые нарушают права россиян" во время досрочного голосования на фейковых выборах президента России на оккупированных украинских территориях, направленных на повышение явки избирателей для легитимизации правления Путина.

Война •   •  14193 просмотра
Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины

Президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарную помощь для Газы, призвав каждого члена Конгресса противостоять владимиру путину.

Война •   •  14936 просмотра
Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины

В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

По состоянию на 22:00 энергетики в Одессе восстановили электроснабжение 531 абонента после вражеского обстрела в пятницу днем, в то время как 4 абонента остаются без света и 800 - без газа.

Общество •   •  14076 просмотра
В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе

Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области из артиллерии и трижды атаковали его беспилотниками-камикадзе, повредив коммунальное предприятие, 3 частных дома и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  13459 просмотра
Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе

В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет

СБУ заблокировала поставки 1600 серводвигателей для беспилотников "Шахед" и 4000 микросхем для российских крылатых ракет, сорвав производство этого оружия.

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В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет