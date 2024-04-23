Скандальный контракт между МОУ и "Львовским арсеналом" о закупке снарядов: анализ на "холодную голову" - ФИЛЬМ

УНН провел журналистское расследование скандальной закупки минометных выстрелов по контракту между министерством обороны Украины и компанией "Львовский арсенал" и подготовил фильм на основе собранных материалов.

Еще осенью 2022 года МОУ и "Львовский арсенал" подписали контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Однако до сих пор Вооруженные силы Украины не получили боеприпасы.

Как оказалось, большая часть средств арестована на счетах компании "Львовский арсенал", а на другую часть за рубежом были закуплены снаряды, которые сейчас хранятся в Словакии.

В январе 2024 года правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства по невыполнению контракта и объявили 5 подозрений.

Кто подписывал контракт, как развивались события и что сейчас происходит в уголовном производстве - смотрите в фильме.