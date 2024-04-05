Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Совладелец словацкой компании Sevotech обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру обороны Рустему Умерову с просьбой помочь привезти минометные выстрелы, которые были закуплены по контракту с "Львовским арсеналом" для МОУ и находятся на территории Словакии. Соответствующее видеообращение есть в распоряжении УНН.

Эти боеприпасы оплачены и готовы к поставке в Украину еще с 7 ноября 2023 года. Генеральный директор словацкой компании Sevotech неоднократно обращался к директору "Львовского арсенала", как к контрагенту с требованием немедленно забрать снаряды и доставить их в Украину. Но "Львовский арсенал" начиная с 7 ноября 2023 года не сделал ничего, чтобы этот товар был завезен в Украину, - утверждает Хорошаев.

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

По его словам, поэтому гендиректор словацкой компании Sevotech бу вынужден написать обращение к президенту, министру обороны, заместителю министра обороны, генеральному прокурору, послу Украины в Словакии.

Еще раз обращаюсь к Владимиру Зеленскому и Рустему Умерову вмешаться в эту странную ситуацию и помочь перевезти боеприпасы в Украину. На сегодняшний день я четко понимаю, что только вы можете решить этот на самом деле несложный вопрос, - подчеркнул совладелец словацкой компании.

Напомним

Еще осенью 2022 года Министерство обороны Украины и компания "Львовский арсенал" подписали контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Контрагентом для поставки боеприпасов с завода Elmech в Хорватии выступила словацкая компания SEVOTECH, которую представляет Алексей Хорошаев.

Первую партию боеприпасов должны были привезти в Украину еще 20 декабря 2022 года, однако Вооруженные силы Украины до сих пор не получили боеприпасы по этому контракту. Минобороны пыталось вернуть средства, но и этого пока не удалось сделать, ведь большая их часть - 818 млн гривен - арестованы в рамках уголовного производства на счетах компании "Львовский арсенал". Остальную часть средств - 30% от суммы, перечисленной МОУ на счета "Львовского арсенала", - украинская компания перевела за границу, как предоплату.

Ранее представитель SEVOTECH Алексей Хорошаев в интервью УНН сообщил, что компания закупила минометные выстрелы для МОУ по контракту с "Львовским арсеналом" на сумму предоплаты, которую им прислала украинская компания. По его словам, эти минометные выстрелы есть и готовы к отправке в Украину. Его слова подтвердились и документами, предоставленными адвокатами бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева во время судебного заседания 15 марта. А также обращениями компании SEVOTECH к "Львовскому арсеналу", Министерству обороны Украины и Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой забрать минометные выстрелы.

Редакция УНН разобралась в хронологии подписания контракта между МОУ и "Львовским арсеналом".