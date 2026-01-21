$43.180.08
Эксклюзив
10:55 • 6660 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 5306 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 11334 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 31073 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 52132 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 45738 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 73930 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40349 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 62483 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27127 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Злоупотребление на "зеленом" тарифе: подозрение получил экс-заместитель руководителя ОП Шурма

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Правоохранители разоблачили схему завладения средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу. О подозрении сообщено 9 лицам, среди которых бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Ростиславу Шурме.

Злоупотребление на "зеленом" тарифе: подозрение получил экс-заместитель руководителя ОП Шурма

Правоохранители разоблачили схему завладения средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, которая действовала в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области. В настоящее время о подозрении сообщено 9 лицам, среди которых бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Ростиславу Шурме. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили организованную группу в завладении денежными средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, которая действовала в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили в САП, на сегодня сообщено о подозрении 9 лицам, в частности, по данным источников УНН, речь идет о бывшем заместителе руководителя Офиса Президента Украины и бывшем члене наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростиславе Шурме, а также:

  • владельцу сети украинских и иностранных компаний (близкому родственнику бывшего заместителя Руководителя Офиса Президента Украины);
    • доверенному лицу бывшего высокопоставленного чиновника;
      • руководителям и работникам подконтрольных предприятий;
        • бывшему коммерческому директору АО “Запорожьеоблэнерго”.

          Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

          "В 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета (еще до назначения на должность в Офис Президента Украины), его родной брат и доверенное лицо установили контроль над группой предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. Речь идет о солнечных электростанциях общей мощностью около 60 МВт, которые располагались на территории Васильевского района Запорожской области. Указанные общества заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель", по которым государство обязуется покупать всю отпущенную электрическую энергию, произведенную производителем по "зеленому" тарифу", - отметили в САП.

          Однако, как выяснили в прокуратуре, с началом полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины, часть Запорожской области, на которой располагались солнечные электростанции, была оккупирована. А с июля по сентябрь 2022 года солнечные электростанции вообще потеряли связь с объединенной энергетической системой Украины из-за повреждения линий распределения и передачи электроэнергии.

          Более того, установлено, что 90% от произведенной двумя из трех предприятий, подконтрольных бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины, энергии фактически потреблялись Запорожским железорудным комбинатом, который также с мая 2022 года захватили оккупационные власти.

          "В рамках досудебного расследования установлено, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины, для удовлетворения своих финансовых потребностей решил создать организованную группу, целью деятельности которой было противоправное получение средств за электрическую энергию, якобы отпущенную производителями из альтернативных источников энергии, без ее фактического поступления в объединенную энергетическую систему Украины. С целью противоправного завладения средствами лица в отчетности указывали заведомо недостоверные данные относительно объемов генерации и технической готовности станций, в частности в периоды полного обесточивания", - добавили в САП.

          Следствием установлено, что ГП "Гарантированный покупатель" заплатило по "зеленому" тарифу 141 312 064,30 грн, несмотря на то, что фактически оплаченная электроэнергия вообще не поступала в энергосистему Украины. В дальнейшем незаконно полученные средства через связанные компании были легализованы в пользу конечных выгодоприобретателей – организатора преступной группы, его брата и членов их семей.

          На сегодня досудебное расследование по делу продолжается, устанавливается причастность других лиц к совершению этого преступления.

          Напомним

          В сентябре 2024 года Президент Украины подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы с должности заместителя руководителя Офиса Президента.

          В декабре 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы.

          Павел Башинский

          Криминал и ЧП
          Государственный бюджет
          Энергетика
          Кабинет Министров Украины
          Военное положение
          Война в Украине
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Специализированная антикоррупционная прокуратура
          Донецкая область
          Запорожская область
          Национальное антикоррупционное бюро Украины
          Нафтогаз
          Украина