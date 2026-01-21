$43.180.08
Зловживання на "зеленому" тарифі: підозру отримав ексзаступник керівника ОП Шурма

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Правоохоронці викрили схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом. Про підозру повідомлено 9 особам, серед яких колишньому заступнику керівника Офісу Президента Ростиславу Шурмі.

Зловживання на "зеленому" тарифі: підозру отримав ексзаступник керівника ОП Шурма

Правоохоронці викрили схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наразі про підозру повідомлено 9 особам, серед яких колишньому заступнику керівника Офісу Президента Ростиславу Шурмі. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у САП, на сьогодні повідомлено про підозру 9 особам, зокрема, за даними джерел УНН, йдеться про колишнього заступника керівника Офісу Президента України та колишнього члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурму, а також:

  • власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника Керівника Офісу Президента України);
    • довіреній особі колишнього високопосадовця;
      • керівникам та працівникам підконтрольних підприємств;
        • колишньому комерційному директору АТ “Запоріжжяобленерго”.

          Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

          "У 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради (ще до призначення на посаду в Офіс Президента України), його рідний брат та довірена особа встановили контроль над групою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. Мова йде про сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт, які розташовувались на території Василівського району Запорізької області. Вказані товариства уклали договори з ДП "Гарантований покупець", за якими держава зобов’язується купувати усю відпущену електричну енергію, вироблену виробником за "зеленим" тарифом", - зазначили в САП.

          Проте, як з’ясували у прокуратурі, з початком повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, частина Запорізької області, на якій розташовувалися сонячні електростанції, була окупована. А з липня по вересень 2022 року сонячні електростанції взагалі втратили зв’язок з об’єднаною енергетичною системою України через пошкодження ліній розподілу та передачі електроенергії.

          Більше того, встановлено, що 90% від виробленої двома з трьох підприємств, підконтрольних колишньому заступнику керівника Офісу Президента України, енергії фактично споживалися Запорізьким залізорудним комбінатом, який також із травня 2022 року захопила окупаційна влада.

          "У межах досудового розслідування встановлено, що заступник керівника Офісу Президента України, для задоволення своїх фінансових потреб вирішив створити організовану групу, метою діяльності якої було протиправне отримання коштів за електричну енергію, нібито відпущену виробниками з альтернативних джерел енергії, без її фактичного надходження в об’єднану енергетичну систему України. З метою протиправного заволодіння коштами особи у звітності зазначали завідомо недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення", - додали в САП.

          Слідством встановлено, що ДП "Гарантований покупець" заплатило за "зеленим" тарифом 141 312 064,30 грн, попри те, що фактично оплачена електроенергія взагалі не надходила до енергосистеми України. У подальшому незаконно отримані кошти через пов’язані компанії були легалізовані на користь кінцевих вигодонабувачів – організатора злочинної групи, його брата та членів їх родин.

          На сьогодні досудове розслідування у справі триває, встановлюються причетність інших осіб до вчинення цього злочину.

          Нагадаємо

          У вересні 2024 року Президент України підписав указ про звільнення Ростислава Шурми з посади заступника керівника Офісу Президента.

          У грудні 2025 року Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми.

          Павло Башинський

