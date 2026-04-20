Зеленский провел совещание по подготовке к зиме – ряд регионов отстает от графика

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Президент установил дедлайн подготовки к зиме до 1 сентября. Ряд областей и Киев отстают от графика создания резервных источников энергоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел специальный селектор со всеми регионами с участием Премьер-министра и членов правительства по подготовке к следующему отопительному сезону. Основное внимание уделили безопасности энергетической инфраструктуры и готовности общин к зиме. Об этом написал Зеленский в соцсети Х, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, для всех областей, городов и общин уже утверждены конкретные планы устойчивости. В документах определены объекты, которые в первую очередь нуждаются в восстановлении, места для дополнительной защиты и перечень задач, необходимых для гарантированного снабжения тепла и электроэнергии зимой.

Конечный срок реализации этих планов – 1 сентября этого года. Президент подчеркнул, что для этого установлен жесткий график заключения договоров и выполнения работ.

В то же время Зеленский отметил, что не все регионы работают в нужном темпе. Во время совещания отдельно рассматривали ситуацию в областях, которые отстают от графика.

Особое внимание уделили Донетчине, Черниговщине, Полтавщине, Кировоградской области, Запорожью, Херсону, Львовщине и Киеву.

В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города

- заявил Зеленский.

Также он сообщил, что поручил командующему Воздушными силами ВСУ и министру обороны проработать с руководством Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины вопрос дополнительного обеспечения перехватчиками и подготовки экипажей для борьбы с ударными дронами.

Президент добавил, что правительство готово помогать регионам, которые имеют обоснованные потребности, а отдельные задачи уже выполняет Агентство восстановления.

Андрей Тимощенков

