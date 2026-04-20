Зеленский предупредил страны Балтии о планах РФ по масштабной мобилизации

11:58 • 1440 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
11:08 • 4658 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
10:10 • 7944 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Эксклюзив
08:39 • 19781 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
07:59 • 15770 просмотра
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Эксклюзив
19 апреля, 16:06 • 30169 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 46861 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Эксклюзив
19 апреля, 13:12 • 58686 просмотра
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
19 апреля, 06:49 • 38348 просмотра
Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
18 апреля, 20:40 • 52828 просмотра
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Популярные новости
Ночная атака дронов на Киевскую область привела к ранению мужчины20 апреля, 02:50 • 11756 просмотра
Ночная атака дронов на российский Туапсе вызвала пожар на НПЗ и в портуVideo20 апреля, 03:25 • 9096 просмотра
Зеленский раскрыл причины блокировки соцсетей в россии20 апреля, 04:31 • 10877 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto10:35 • 10966 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 9476 просмотра
публикации
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 10188 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto10:35 • 11415 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Эксклюзив
08:39 • 19786 просмотра
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Эксклюзив
19 апреля, 13:12 • 58690 просмотра
Как правильно определить размер груди - простая инструкция для точного результата18 апреля, 13:28 • 63843 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Цукерберг
Музыкант
Сергей Бызов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Село
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 10188 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 44211 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 37914 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 43890 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 66867 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Отопление
Фильм

Зеленский предупредил страны Балтии о планах РФ по масштабной мобилизации

Киев • УНН

 • 2046 просмотра

Россия готовит крупную мобилизацию, потенциально для нового наступления. Направление действий агрессора будет зависеть от реакции государств НАТО.

Зеленский предупредил страны Балтии о планах РФ по масштабной мобилизации

В РФ могут готовиться к масштабной мобилизации, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, предупредив страны Балтии об угрозе наступления агрессора, как это уже произошло с Украиной в феврале 2022 года. Такое мнение Глава государства высказал в интервью в эфире национального телемарафона, передает УНН.

По словам Главы государства, страна-агрессор готовится к объявлению масштабной мобилизации, которая, вероятно, охватит не только периферийные регионы, но и крупные города, в частности Москву и Санкт-Петербург.

Президент очертил два возможных сценария использования агрессором такой мобилизации. 

Зачем делать мобилизацию такую большую? Для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б – для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий и сделать параллельное наступление небольшое туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, Балтии, не готово к сильному противостоянию

– сказал Зеленский.

Президент Украины подытожил, что речь идет о комплексном подходе.

"План А - большая мобилизация. А окончательное направление действий может зависеть от реакции стран НАТО", – сказал Зеленский.

В то же время он выразил мнение, что в случае потенциальной атаки на государства Балтии страны Альянса будут вынуждены реагировать, даже несмотря на возможные разногласия внутри блока.

"Я считаю, что, может, и не все страны хотели бы поддерживать, но у стран НАТО не будет выхода, иначе не будет НАТО", — подчеркнул Президент.

Напомним

Заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Financial Times заявил, что Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины и стремится захватить весь Донбасс до сентября. Для этого, по словам Скибицкого, Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины, используя свой стратегический резерв, чтобы добавить 20 000 новых военнослужащих к своим силам внутри страны.

Александра Василенко

