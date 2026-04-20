Зеленский предупредил страны Балтии о планах РФ по масштабной мобилизации
Киев • УНН
Россия готовит крупную мобилизацию, потенциально для нового наступления. Направление действий агрессора будет зависеть от реакции государств НАТО.
В РФ могут готовиться к масштабной мобилизации, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, предупредив страны Балтии об угрозе наступления агрессора, как это уже произошло с Украиной в феврале 2022 года. Такое мнение Глава государства высказал в интервью в эфире национального телемарафона, передает УНН.
По словам Главы государства, страна-агрессор готовится к объявлению масштабной мобилизации, которая, вероятно, охватит не только периферийные регионы, но и крупные города, в частности Москву и Санкт-Петербург.
Президент очертил два возможных сценария использования агрессором такой мобилизации.
Зачем делать мобилизацию такую большую? Для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б – для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий и сделать параллельное наступление небольшое туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, Балтии, не готово к сильному противостоянию
Президент Украины подытожил, что речь идет о комплексном подходе.
"План А - большая мобилизация. А окончательное направление действий может зависеть от реакции стран НАТО", – сказал Зеленский.
В то же время он выразил мнение, что в случае потенциальной атаки на государства Балтии страны Альянса будут вынуждены реагировать, даже несмотря на возможные разногласия внутри блока.
"Я считаю, что, может, и не все страны хотели бы поддерживать, но у стран НАТО не будет выхода, иначе не будет НАТО", — подчеркнул Президент.
Напомним
Заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Financial Times заявил, что Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины и стремится захватить весь Донбасс до сентября. Для этого, по словам Скибицкого, Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины, используя свой стратегический резерв, чтобы добавить 20 000 новых военнослужащих к своим силам внутри страны.