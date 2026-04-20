Зеленский предупредил страны Балтии о планах РФ по масштабной мобилизации

В РФ могут готовиться к масштабной мобилизации, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, предупредив страны Балтии об угрозе наступления агрессора, как это уже произошло с Украиной в феврале 2022 года. Такое мнение Глава государства высказал в интервью в эфире национального телемарафона, передает УНН.

По словам Главы государства, страна-агрессор готовится к объявлению масштабной мобилизации, которая, вероятно, охватит не только периферийные регионы, но и крупные города, в частности Москву и Санкт-Петербург.

Президент очертил два возможных сценария использования агрессором такой мобилизации.

Зачем делать мобилизацию такую большую? Для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б – для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий и сделать параллельное наступление небольшое туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, Балтии, не готово к сильному противостоянию