Зеленский проведет совещание с министром обороны Федоровым по защите энергообъектов

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Президент Зеленский анонсировал совещание с министром обороны и командующим Воздушными силами по защите энергетических объектов. Правительство должно обеспечить упрощение импорта электроэнергии и подключение дополнительного оборудования.

Зеленский проведет совещание с министром обороны Федоровым по защите энергообъектов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов, передает УНН.

Отдельно проведу совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительным запросам к партнерам в поддержку ПВО

- сообщил Зеленский после специального энергетического селектора.

Добавим

Кроме того, Президент подчеркнул, что правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частным сектором.

Глава государства ожидает также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования.

Зеленский также поблагодарил областные и городские власти Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.

Взяли в работу запросы от Днепропетровщины – Днепр, Кривой Рог, другие города и общины региона. Поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию на Черниговщине. Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевщины. Непростая ситуация на Сумщине – стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены

- резюмировал Глава государства.

Антонина Туманова

