Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике: ожидаются решения по комендантскому часу

13:18 • 1136 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
08:19 • 27499 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 38205 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 23098 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 24954 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 44921 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 38079 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 39546 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34646 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 28143 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД15 января, 04:04 • 22957 просмотра
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 21856 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 11410 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 19756 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 22948 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 22948 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 27506 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 38214 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 49232 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 61764 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Великобритания
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 11414 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 38738 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 72789 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 64114 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 68251 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Микоян МиГ-29

Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике: ожидаются решения по комендантскому часу

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Зеленский провел энергетический селектор, по итогам которого анонсировал решения по комендантскому часу.

Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике: ожидаются решения по комендантскому часу
Фото: t.me/V_Zelenskiy_officia

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор с участием Премьер-министра Юлии Свириденко и ключевых для решений в условиях чрезвычайной ситуации членов правительства, а также представителей областных и местных властей Киева и области, Харькова, Днепропетровской, Сумской, Черниговской областей. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

По итогам селекторного совещания Зеленский заявил, что сегодня будут решения по комендантскому часу. Для этого нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности, отметил Президент.

Много рабочих деталей обсудили, и чрезвычайно много проблем нужно решать максимально оперативно. Особенно сложная ситуация в Киеве - время городскими властями упущено, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия

 - говорится в заявлении Президента.

В то же время Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах.

По Киеву будет отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении

- добавил он.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 января, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Днепропетровская область
Министерство внутренних дел Украины
Черниговская область
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Харьков