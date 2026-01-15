Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике: ожидаются решения по комендантскому часу

Фото: t.me/V_Zelenskiy_officia

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор с участием Премьер-министра Юлии Свириденко и ключевых для решений в условиях чрезвычайной ситуации членов правительства, а также представителей областных и местных властей Киева и области, Харькова, Днепропетровской, Сумской, Черниговской областей. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

По итогам селекторного совещания Зеленский заявил, что сегодня будут решения по комендантскому часу. Для этого нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности, отметил Президент.

Много рабочих деталей обсудили, и чрезвычайно много проблем нужно решать максимально оперативно. Особенно сложная ситуация в Киеве - время городскими властями упущено, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия - говорится в заявлении Президента.

В то же время Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах.

По Киеву будет отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении - добавил он.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 января, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.