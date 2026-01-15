Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці: очікуються рішення щодо комендантської години

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:18 • 1204 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19 • 27601 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 38335 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 23163 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 25014 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 44968 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 38104 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 39569 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34658 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28148 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 22957 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 21856 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 11409 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 19756 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 22948 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 23039 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 27603 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 38336 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 49286 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 61824 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Денис Шмигаль
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 11459 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 38769 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 72821 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 64146 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 68279 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
МіГ-29

Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці: очікуються рішення щодо комендантської години

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент Зеленський провів енергетичний селектор, за підсумками якого анонсував рішення щодо комендантської години.

Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці: очікуються рішення щодо комендантської години
Фото: t.me/V_Zelenskiy_officia

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор за участі Прем’єр-міністра Юлії Свириденко і ключових для рішень в умовах надзвичайної ситуації члени уряду, а також представників обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської областей. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

За підсумками селекторної наради Зеленський заявив, що сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. Для цього потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості, зазначив Президент.

Багато робочих деталей обговорили, та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно. Особливо складна ситуація в Києві - час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії

 - йдеться в заяві Президента.

Водночас Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах.

Щодо Києва буде окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення

- додав він.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 січня, повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Дніпропетровська область
Міністерство внутрішніх справ України
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Харків