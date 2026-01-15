Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці: очікуються рішення щодо комендантської години

Фото: t.me/V_Zelenskiy_officia

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор за участі Прем’єр-міністра Юлії Свириденко і ключових для рішень в умовах надзвичайної ситуації члени уряду, а також представників обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської областей. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

За підсумками селекторної наради Зеленський заявив, що сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. Для цього потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості, зазначив Президент.

Багато робочих деталей обговорили, та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно. Особливо складна ситуація в Києві - час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії - йдеться в заяві Президента.

Водночас Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах.

Щодо Києва буде окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення - додав він.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 січня, повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України.