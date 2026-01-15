$43.180.08
Ексклюзив
13:18 • 3480 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19 • 32147 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 43469 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 25887 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 27359 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 46514 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 39004 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 40047 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34807 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28243 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Зеленський проведе нараду з міністром оборони Федоровим щодо захисту енергооб'єктів

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент Зеленський анонсував нараду з міністром оборони та командувачем Повітряних сил щодо захисту енергетичних об'єктів. Уряд має забезпечити спрощення імпорту електроенергії та підключення додаткового обладнання.

Зеленський проведе нараду з міністром оборони Федоровим щодо захисту енергооб'єктів

Президент України Володимир Зеленський анонсував нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів, передає УНН.

Окремо проведу нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО 

- повідомив Зеленський після спеціального енергетичного селектора.

Додамо

Крім того, Президент наголосив, що уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою.

Глава держави, очікує також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання.

Зеленський також подякував обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

Взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені 

- резюмував Глава держави.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
