Зеленський проведе нараду з міністром оборони Федоровим щодо захисту енергооб'єктів

Президент України Володимир Зеленський анонсував нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів, передає УНН.

Окремо проведу нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО - повідомив Зеленський після спеціального енергетичного селектора.

Додамо

Крім того, Президент наголосив, що уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою.

Глава держави, очікує також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання.

Зеленський також подякував обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

Взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені - резюмував Глава держави.

