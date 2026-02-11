Зеленский ожидает "системные шаги" для усиления защиты инфраструктуры, детали "непубличные"

Президент Владимир Зеленский ожидает проработки Воздушными силами ВСУ, профильными министерствами решений для усиления защиты объектов инфраструктуры от российских атак, заявил, что речь идет о "системных шагах", но детали "непубличные", о чем сообщил по итогам ежедневного селектора, пишет УНН.

Детали

"Фактически из всех громад пограничья с россией и прифронтовых областей отчитываются о постоянных российских ударах", - написал Президент в соцсетях.

Он указал на тяжелые последствия одного из ударов по Харьковщине – по Богодухову. "Было прямое попадание российского дрона по жилому дому, и погибли дети: двое мальчиков, им было всего лишь по два года, и девочка, ей был всего год. Также погиб отец детей. Мои соболезнования. Мама детей в больнице, ей оказывается помощь, - отметил Зеленский. - В Донецкой области продолжается восстановление газоснабжения – тоже после российского обстрела. Были удары по инфраструктуре Днепровщины, в Синельниковском районе. Часть потребителей сейчас без электричества в Запорожье после удара "шахедов". Продолжается работа по восстановлению".

"Все это свидетельствует, что именно вопросы безопасности сейчас ключевые, и все остальное должно решаться только в привязке к реальному обеспечению безопасности. Пока россия продолжает убивать людей и уничтожать нашу инфраструктуру, даже к активной дипломатии у общества не будет достаточного доверия. И это важно понимать всем партнерам Украины – и в Америке, и в Европе. Ожидаю от украинских дипломатов результативного донесения до партнеров этой позиции по безопасности и полного информирования всех наших партнеров о реальной ситуации в украинских областях", - указал Президент.

Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями общин проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры. Детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны. Ожидаю доклад о выполнении - написал Зеленский.

Также Глава государства сообщил о поручении правительству "обеспечить полную реализацию программы пакетов тепла на Полтавщине".

"Благодарен всем ремонтным бригадам, энергетическим компаниям, ГСЧС Украины, коммунальным службам за работу фактически в формате 24/7 по восстановлению в регионах Центральной Украины, также на Франковщине, в Волынской области, на Киевщине и в столице. Все результаты, которые есть сейчас в восстановлении, помогают и всей нашей обороне, и нашей дипломатии. Спасибо!" - подытожил он.

После вражеских обстрелов есть обесточивания в 3 областях, до сих пор сложно в Киевской и Одесской областях, есть аварийные отключения - Минэнерго