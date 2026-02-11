Зеленський очікує "системні кроки" для посилення захисту інфраструктури, деталі "непублічні"

$43.090.06
11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Популярнi новини
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція 10 лютого, 13:55
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
