Зеленський очікує "системні кроки" для посилення захисту інфраструктури, деталі "непублічні"

Президент Володимир Зеленський очікує опрацювання ПС ЗСУ, профільними міністерствами рішень для посилення захисту обʼєктів інфраструктури від російських атак, заявив, що йдеться про "системні кроки", але деталі "непублічні", про що повідомив за підсумками щоденного селектору, пише УНН.

Деталі

"Фактично з усіх громад прикордоння з росією та прифронтових областей звітують про постійні російські удари", - написав Президент у соцмережах.

Він вказав на важкі наслідки одного з ударів по Харківщині – по Богодухову. "Було пряме влучання російського дрона по житловому будинку, і загинули діти: двоє хлопчиків, їм було всього лиш по два роки, і дівчинка, їй був лише рік. Також загинув батько дітей. Мої співчуття. Мама дітей у лікарні, їй надається допомога, - зазначив Зеленський. - На Донеччині триває відновлення газопостачання – теж після російського обстрілу. Були удари по інфраструктурі Дніпровщини, в Синельниківському районі. Частина споживачів зараз без електрики в Запоріжжі після удару "шахедів". Триває робота по відновленню".

"Усе це свідчить, що саме безпекові питання зараз ключові, і все інше повинно вирішуватись лише в привʼязці до реального гарантування безпеки. Поки росія продовжує вбивати людей і знищувати нашу інфраструктуру, навіть до активної дипломатії в суспільства не буде достатньої довіри. І це важливо розуміти всім партнерам України – і в Америці, і у Європі. Очікую від українських дипломатів результативного донесення до партнерів цієї позиції щодо безпеки і повного інформування всіх наших партнерів про реальну ситуацію в українських областях", - вказав Президент.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури. Деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені. Очікую на доповідь щодо виконання - написав Зеленський.

Також Глава держави повідомив про доручення уряду "забезпечити повну реалізацію програми пакунків тепла на Полтавщині".

"Вдячний усім ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам за роботу фактично у форматі 24/7 на відновлення в регіонах Центральної України, також на Франківщині, у Волинській області, на Київщині та в столиці. Усі результати, які є зараз у відновленні, допомагають і всій нашій обороні, і нашій дипломатії. Дякую!" - підсумував він.

