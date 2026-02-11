Після ворожих обстрілів є знеструмлення у 3 областях, досі складно на Київщині й Одещині, є аварійні відключення - Міненерго

Після чергових ворожих обстрілів є знеструмлення споживачів у трьох областях, складною ситуація з енергопостачанням залишається у Київській та Одеській областях, в окремих регіонах - аварійні вимкнення, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Після чергових обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлені", - повідомили у Міненерго.

Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають.

"Складною залишається ситуація на Київщині та Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя", - зазначили у Міненерго.

Графіки та аварійні вимкнення

"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - повідомили у Міненерго.

