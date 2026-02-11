После вражеских обстрелов есть обесточивания в 3 областях, до сих пор сложно в Киевской и Одесской областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

После очередных вражеских обстрелов обесточены потребители в трех областях, сложной ситуация с энергоснабжением остается в Киевской и Одесской областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"После очередных обстрелов часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях временно обесточены", - сообщили в Минэнерго.

Ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются.

"Сложной остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия последних ударов и вернуть людям нормальный ритм жизни", - отметили в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания", - сообщили в Минэнерго.

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль