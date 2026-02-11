После вражеских обстрелов есть обесточивания в 3 областях, до сих пор сложно в Киевской и Одесской областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1300 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 8692 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 13826 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 29399 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 31569 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 29200 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30367 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24634 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19726 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22769 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 13944 просмотра
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния04:40 • 4932 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 10200 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным05:38 • 4614 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 10860 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 8696 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 32283 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 38957 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 35130 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 50025 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Днепропетровская область
Село
Реклама
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 2834 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 26247 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 27928 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 27204 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52646 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Бильд

После вражеских обстрелов есть обесточивания в 3 областях, до сих пор сложно в Киевской и Одесской областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 62 просмотра

После обстрелов обесточены потребители в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киевской и Одесской областях.

После вражеских обстрелов есть обесточивания в 3 областях, до сих пор сложно в Киевской и Одесской областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

После очередных вражеских обстрелов обесточены потребители в трех областях, сложной ситуация с энергоснабжением остается в Киевской и Одесской областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"После очередных обстрелов часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях временно обесточены", - сообщили в Минэнерго.

Ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются.

"Сложной остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия последних ударов и вернуть людям нормальный ритм жизни", - отметили в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания", - сообщили в Минэнерго.

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль09.02.26, 21:32 • 31223 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины