За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

За сутки произошло 82 боевых столкновения. рф нанесла 9 ракетных и 100 авиационных ударов. Осуществлен 161 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 82 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 9 ракетных и 100 авиационных ударов, а также осуществили 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей Украины были подвергнуты авиационным и артиллерийским ударам. Более 140 населенных пунктов указанных областей оказались под артиллерийским обстрелом.

Ситуация на направлениях:

- Северный и Полесский: без существенных изменений.

- Северский и Слобожанский: противник удерживает военное присутствие в приграничных районах.

- Купянский: враг штурмовых действий не вел.

- Лиманский: Силы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Раздоловка (Донецкая область) и Белогоровка (Луганская область).

- Бахмутский: ВСУ отбили 8 атак россиян в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка (Донецкая область).

- Авдеевский: Силы обороны отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

- Новопавловский: враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

- Ореховский: враг наступательных действий не вел.

- Херсонский: оккупанты не атаковали.

Добавим

Также ВСУ провели удары в 13 районах, направленных на личный состав противника. Параллельно подразделения ракетных войск нанесли поражение одному району военной техники, 3 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.

За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела