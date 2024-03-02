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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 06:05  •  5532 просмотра

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 82 боевых столкновения, в которых рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиаударов и 161 раз обстреляла украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

За сутки произошло 82 боевых столкновения. рф нанесла 9 ракетных и 100 авиационных ударов. Осуществлен 161 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 82 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 9 ракетных и 100 авиационных ударов, а также осуществили 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей Украины были подвергнуты авиационным и артиллерийским ударам. Более 140 населенных пунктов указанных областей оказались под артиллерийским обстрелом.

Ситуация на направлениях:

-         Северный и Полесский: без существенных изменений.

-         Северский и Слобожанский: противник удерживает военное присутствие в приграничных районах.

-         Купянский: враг штурмовых действий не вел.

-         Лиманский: Силы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Раздоловка (Донецкая область) и Белогоровка (Луганская область).

-         Бахмутский: ВСУ отбили 8 атак россиян в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка (Донецкая область).

-         Авдеевский: Силы обороны отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

-         Новопавловский: враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

-         Ореховский: враг наступательных действий не вел.

-         Херсонский: оккупанты не атаковали.

Добавим

Также ВСУ провели удары в 13 районах, направленных на личный состав противника. Параллельно подразделения ракетных войск нанесли поражение одному району военной техники, 3 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.

За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела1 марта 2024, 05:58 • 29249 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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За добу рф завдала 9 ракетних ударів, 100 авіаційних атак, 161 залпових обстріла
Over the day, russia launched 9 missile strikes, 100 air attacks, and 161 salvo attacks
Новости по теме

За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 82 боевых столкновения, в которых рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиаударов и 161 раз обстреляла украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

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