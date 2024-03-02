За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел
Киев • УНН
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 82 боевых столкновения, в которых рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиаударов и 161 раз обстреляла украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
За сутки произошло 82 боевых столкновения. рф нанесла 9 ракетных и 100 авиационных ударов. Осуществлен 161 обстрел из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток произошло 82 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 9 ракетных и 100 авиационных ударов, а также осуществили 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей Украины были подвергнуты авиационным и артиллерийским ударам. Более 140 населенных пунктов указанных областей оказались под артиллерийским обстрелом.
Ситуация на направлениях:
- Северный и Полесский: без существенных изменений.
- Северский и Слобожанский: противник удерживает военное присутствие в приграничных районах.
- Купянский: враг штурмовых действий не вел.
- Лиманский: Силы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Раздоловка (Донецкая область) и Белогоровка (Луганская область).
- Бахмутский: ВСУ отбили 8 атак россиян в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка (Донецкая область).
- Авдеевский: Силы обороны отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
- Новопавловский: враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
- Ореховский: враг наступательных действий не вел.
- Херсонский: оккупанты не атаковали.
Добавим
Также ВСУ провели удары в 13 районах, направленных на личный состав противника. Параллельно подразделения ракетных войск нанесли поражение одному району военной техники, 3 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.
За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела1 марта 2024, 05:58 • 29249 просмотров
За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 82 боевых столкновения, в которых рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиаударов и 161 раз обстреляла украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
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