За добу рф завдала 9 ракетних ударів, 100 авіаційних атак, 161 залпових обстріла
Київ • УНН
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за добу відбулося 82 бойових зіткнення, в яких рф завдала 9 ракетних ударів, 100 авіаударів та 161 раз обстріляла українські війська і населені пункти з реактивних систем залпового вогню.
За добу відбулося 82 бойових зіткнення. рф завдала 9 ракетних та 100 авіаційних удари. Здійснено 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 9 ракетних та 100 авіаційних удари, а також здійснили 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей України були піддані авіаційними та артилерійськими ударами. Більше 140 населених пунктів вказаних областей опинилися під артилерійським обстрілом.
Ситуація на напрямках:
- Північний та Поліський: без суттєвих змін.
- Сіверський та Слобожанський: противник утримує військову присутність у прикордонних районах.
- Куп'янський: ворог штурмових дій не вів.
- Лиманський: Сили оборони відбили 14 атак в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).
- Бахмутський: ЗСУ відбили 8 атак росіян у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка (Донецька область).
- Авдіївський: Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
- Новопавлівський: ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- Оріхівський: ворог наступальних дій не вів.
- Херсонський: окупанти не атакували.
Додамо
Також ЗСУ провели удари в 13 районах, спрямованих на особовий склад противника. Паралельно підрозділи ракетних військ завдали ураження одному району військової техніки, 3 артилерійським засобам, 3 пунктам управління та 3 складам боєприпасів противника.
За добу рф завдала 3 ракетних ударів, 91 авіаційних атак, 142 залпових обстріла01.03.24, 07:58 • 32544 перегляди