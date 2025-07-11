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В ЕС впервые в истории солнечная энергетика произвела больше электроэнергии, чем любой другой источник - СМИ

Киев • УНН

 • 930 просмотра

В июне 2025 года солнечная энергетика составляла 22,1% от общего объема электроэнергии ЕС, опередив ядерную энергетику и ископаемое топливо. Нидерланды и Греция стали рекордсменами, а зависимость от угля резко уменьшилась.

В ЕС впервые в истории солнечная энергетика произвела больше электроэнергии, чем любой другой источник - СМИ

Нидерланды и Греция стали главными рекордсменами солнечной энергетики, а ветровая энергетика также достигла новых максимумов в мае и июне. Впервые за всю историю солнечная энергетика произвела больше электроэнергии, чем любой другой источник в ЕС, сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Новые данные энергетического аналитического центра Ember показывают, что солнечная энергетика составляла 22,1% от общего объема электроэнергетики ЕС в июне 2025 года, немного опередив ядерную энергетику и, что примечательно, значительно опережая ископаемое топливо.

По крайней мере 13 государств-членов достигли ежемесячных рекордов солнечной энергетики, включая Нидерланды (40,5%) и Грецию (35,1%), благодаря росту мощностей и периоду солнечной погоды.

Этот сдвиг также помог ЕС справиться со скачком спроса на энергию, вызванным жарой в начале лета, которая продолжает поражать континент.

Европа становится солнечной электростанцией

- говорит аналитик по энергетике Крис Росслоу.

С ростом солнечной энергетики зависимость Европы от угля резко уменьшилась. Только 6,1% электроэнергии ЕС производилось из угля, что меньше, чем 8,8% годом ранее, и это самый низкий месячный уровень за всю историю наблюдений.

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Германия и Польша, на которые вместе приходится большинство потребления угля в ЕС, достигли рекордно низких показателей. Германия произвела лишь 12,4% своей электроэнергии из угля, тогда как энергетический баланс Польши все еще содержит значительное его количество – 42,9% в целом.

Другие страны, включая Чехию (17,9%), Болгарию (16,7%) и Данию (3,3%), также достигли новых низких показателей.

Десять государств ЕС вообще не использовали угольную энергетику, включая Ирландию, которая официально закрыла свою последнюю угольную электростанцию 20 июня. Испания и Словакия также планируют постепенно отказаться от угля в 2025 году.

Тем временем по крайней мере 13 стран ЕС отметили самую высокую в истории долю солнечной энергии. Среди них Бельгия, Хорватия, Франция, Венгрия, Италия, Португалия и Словакия.

В совокупности эти данные являются многообещающими для энергетического перехода Европы, указывая на лето, которое будет меньше сформировано ископаемым топливом, а больше солнцем.

Дополнение

Греция лидирует в Европе по потреблению возобновляемой энергии (55%), но сталкивается с перегрузкой сети из-за избыточного количества солнечных панелей. Операторы вынуждены отключать их в пиковые часы.

С 2027 года в Англии застройщики будут обязаны устанавливать солнечные панели на новых домах, что увеличит стоимость строительства, но позволит экономить на электроэнергии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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