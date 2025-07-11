В ЄС вперше в історії сонячна енергетика виробила більше електроенергії, ніж будь-яке інше джерело - ЗМІ

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
07:47 • 7770 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
06:48 • 10502 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
06:21 • 12907 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Ексклюзив
05:21 • 14234 перегляди
Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині
11 липня, 02:07 • 16619 перегляди
Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах
10 липня, 16:18 • 26353 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 121480 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 128913 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
10 липня, 13:33 • 66081 перегляди
Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Ексклюзив
10 липня, 13:06 • 61249 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.4м/с
51%
746мм
Популярнi новини
Негода паралізувала Черкащину: повалені дерева та знеструмлені села11 липня, 00:48 • 19502 перегляди
Нічний удар по Чугуєву: зруйновані будинки та лікарня, є поранені11 липня, 01:03 • 14026 перегляди
Ранковий вибух у Харкові: ворог атакує місто ударними дронами02:42 • 16303 перегляди
Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад03:12 • 20843 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”05:00 • 20918 перегляди
Публікації
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”05:00 • 21601 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 83718 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 121480 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 128913 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 111832 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Харків
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 28794 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 171137 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 298514 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 475561 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 302614 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

В ЄС вперше в історії сонячна енергетика виробила більше електроенергії, ніж будь-яке інше джерело - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

У червні 2025 року сонячна енергетика становила 22,1% від загального обсягу електроенергії ЄС, випередивши ядерну енергетику та викопне паливо. Нідерланди та Греція стали рекордсменами, а залежність від вугілля різко зменшилася.

В ЄС вперше в історії сонячна енергетика виробила більше електроенергії, ніж будь-яке інше джерело - ЗМІ

Нідерланди та Греція стали головними рекордсменами сонячної енергетики, а вітрова енергетика також досягла нових максимумів у травні та червні. Вперше за всю історію сонячна енергетика виробила більше електроенергії, ніж будь-яке інше джерело в ЄС, повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Нові дані енергетичного аналітичного центру Ember показують, що сонячна енергетика становила 22,1% від загального обсягу електроенергетики ЄС у червні 2025 року, трохи випередивши ядерну енергетику та, що помітно, значно випереджаючи викопне паливо.

Принаймні 13 держав-членів досягли щомісячних рекордів сонячної енергетики, включаючи Нідерланди (40,5%) та Грецію (35,1%), завдяки зростанню потужностей та періоду сонячної погоди.

Цей зсув також допоміг ЄС впоратися зі стрибком попиту на енергію, спричиненим спекою на початку літа і яка продовжує вражати континент.

Європа стає сонячною електростанцією

- каже аналітик з енергетики Кріс Росслоу.

Зі зростанням сонячної енергетики залежність Європи від вугілля різко зменшилася. Лише 6,1% електроенергії ЄС вироблялося з вугілля, що менше, ніж 8,8% роком раніше, і це найнижчий місячний рівень за всю історію спостережень.

США підвищили мита на сонячні елементи з Південно-Східної Азії на до 3500%22.04.25, 11:49 • 6853 перегляди

Німеччина та Польща, на які разом припадає більшість споживання вугілля в ЄС, зазнали рекордно низьких показників. Німеччина виробила лише 12,4% своєї електроенергії з вугілля, тоді як енергетичний баланс Польщі все ще містить значну його кількість – 42,9% загалом.

Інші країни, включаючи Чехію (17,9%), Болгарію (16,7%) та Данію (3,3%), також досягли нових низьких показників.

Десять держав ЄС взагалі не використовували вугільну енергетику, включаючи Ірландію, яка офіційно закрила свою останню вугільну електростанцію 20 червня. Іспанія та Словаччина також планують поступово відмовитися від вугілля у 2025 році.

Тим часом щонайменше 13 країн ЄС відзначили найвищу в історії частку сонячної енергії. Серед них Бельгія, Хорватія, Франція, Угорщина, Італія, Португалія та Словаччина.

У сукупності ці дані є багатообіцяючими для енергетичного переходу Європи, вказуючи на літо, яке буде менше сформоване викопним паливом, а більше сонцем.

Доповнення

Греція лідирує в Європі за споживанням відновлюваної енергії (55%), але стикається з перевантаженням мережі через надмірну кількість сонячних панелей. Оператори змушені вимикати їх у пікові години.

З 2027 року в Англії забудовники будуть зобов'язані встановлювати сонячні панелі на нових будинках, що збільшить вартість будівництва, але дозволить заощаджувати на електроенергії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Ірландія
Європейський Союз
Данія
Англія
Франція
Бельгія
Чехія
Греція
Хорватія
Болгарія
Італія
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Португалія
Словаччина
Угорщина
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9