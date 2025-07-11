В ЄС вперше в історії сонячна енергетика виробила більше електроенергії, ніж будь-яке інше джерело - ЗМІ

Нідерланди та Греція стали головними рекордсменами сонячної енергетики, а вітрова енергетика також досягла нових максимумів у травні та червні. Вперше за всю історію сонячна енергетика виробила більше електроенергії, ніж будь-яке інше джерело в ЄС, повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Нові дані енергетичного аналітичного центру Ember показують, що сонячна енергетика становила 22,1% від загального обсягу електроенергетики ЄС у червні 2025 року, трохи випередивши ядерну енергетику та, що помітно, значно випереджаючи викопне паливо.

Принаймні 13 держав-членів досягли щомісячних рекордів сонячної енергетики, включаючи Нідерланди (40,5%) та Грецію (35,1%), завдяки зростанню потужностей та періоду сонячної погоди.

Цей зсув також допоміг ЄС впоратися зі стрибком попиту на енергію, спричиненим спекою на початку літа і яка продовжує вражати континент.

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Зі зростанням сонячної енергетики залежність Європи від вугілля різко зменшилася. Лише 6,1% електроенергії ЄС вироблялося з вугілля, що менше, ніж 8,8% роком раніше, і це найнижчий місячний рівень за всю історію спостережень.

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Німеччина та Польща, на які разом припадає більшість споживання вугілля в ЄС, зазнали рекордно низьких показників. Німеччина виробила лише 12,4% своєї електроенергії з вугілля, тоді як енергетичний баланс Польщі все ще містить значну його кількість – 42,9% загалом.

Інші країни, включаючи Чехію (17,9%), Болгарію (16,7%) та Данію (3,3%), також досягли нових низьких показників.

Десять держав ЄС взагалі не використовували вугільну енергетику, включаючи Ірландію, яка офіційно закрила свою останню вугільну електростанцію 20 червня. Іспанія та Словаччина також планують поступово відмовитися від вугілля у 2025 році.

Тим часом щонайменше 13 країн ЄС відзначили найвищу в історії частку сонячної енергії. Серед них Бельгія, Хорватія, Франція, Угорщина, Італія, Португалія та Словаччина.

У сукупності ці дані є багатообіцяючими для енергетичного переходу Європи, вказуючи на літо, яке буде менше сформоване викопним паливом, а більше сонцем.

Доповнення

Греція лідирує в Європі за споживанням відновлюваної енергії (55%), але стикається з перевантаженням мережі через надмірну кількість сонячних панелей. Оператори змушені вимикати їх у пікові години.

З 2027 року в Англії забудовники будуть зобов'язані встановлювати сонячні панелі на нових будинках, що збільшить вартість будівництва, але дозволить заощаджувати на електроенергії.