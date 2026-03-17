В рамках Фонда энергоподдержки Украины будет создан Стратегический резерв с бюджетом почти 200 млн евро - Шмыгаль

Первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о важных результатах переговоров с международными партнерами в Брюсселе: в рамках Фонда энергетической поддержки Украины будет создан Стратегический Резерв, передает УНН.

Доступный бюджет Резерва на сегодня уже составляет 197 млн евро. Благодаря этому механизму украинские компании смогут накопить энергетическое оборудование до следующей зимы и тогда, при необходимости, использовать сформированные запасы для ремонтов - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по словам министра энергетики, в Брюсселе согласовали с партнерами финансовые потребности Украины для подготовки к следующей зиме.

Работаем, чтобы обеспечить наши потребности в полной мере. В частности, рассчитываем на 5,4 млрд евро - добавил он.

В Брюсселе, по словам Шмыгаля, состоялся ряд встреч с представителями Еврокомиссии: Каей Каллас, Мартой Кос, Дэном Йоргенсеном. Также были переговоры с коллегами из других стран.