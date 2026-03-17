В рамках Фонда энергоподдержки Украины будет создан Стратегический резерв с бюджетом почти 200 млн евро - Шмыгаль

Эксклюзив
15:05 • 448 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
15:05 • 846 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
14:51 • 1706 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
13:37 • 6044 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
13:00 • 11281 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
12:18 • 11721 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
11:42 • 18902 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:29 • 13943 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 12661 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
17 марта, 07:54 • 17191 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
Популярные новости
МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте17 марта, 06:01 • 25035 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 22771 просмотра
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии17 марта, 07:37 • 17710 просмотра
Генерал США Агуто после визита в Киев попал в скандал из-за алкоголя и секретных материалов17 марта, 08:50 • 6952 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 17897 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:42 • 18902 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 17974 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 39150 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 54453 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 46908 просмотра
В рамках Фонда энергоподдержки Украины будет создан Стратегический резерв с бюджетом почти 200 млн евро - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 684 просмотра

В рамках Фонда поддержки создается резерв оборудования для подготовки к зиме. Общие потребности Украины на восстановление оцениваются в 5,4 млрд евро.

Первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о важных результатах переговоров с международными партнерами в Брюсселе: в рамках Фонда энергетической поддержки Украины будет создан Стратегический Резерв, передает УНН.

Доступный бюджет Резерва на сегодня уже составляет 197 млн евро. Благодаря этому механизму украинские компании смогут накопить энергетическое оборудование до следующей зимы и тогда, при необходимости, использовать сформированные запасы для ремонтов 

- сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по словам министра энергетики, в Брюсселе согласовали с партнерами финансовые потребности Украины для подготовки к следующей зиме.

Работаем, чтобы обеспечить наши потребности в полной мере. В частности, рассчитываем на 5,4 млрд евро 

- добавил он.

В Брюсселе состоялось второе заседание "Энергетического Рамштайна". Украина заявила, что нуждается в 5,4 млрд евро16.03.26, 18:56 • 3986 просмотров

В Брюсселе, по словам Шмыгаля, состоялся ряд встреч с представителями Еврокомиссии: Каей Каллас, Мартой Кос, Дэном Йоргенсеном. Также были переговоры с коллегами из других стран.

Говорили о восстановлении и защите энергообъектов, оборудовании для ремонтов и санкциях против российских энергоресурсов. Спасибо за поддержку Европейской комиссии, странам-участницам "энергетического Рамштайна", Секретариату Энергетического Сообщества, а также всем донорам Фонда поддержки энергетики Украины, взносы в который уже превысили 1,87 млрд евро 

- резюмировал министр энергетики.

Антонина Туманова

