В рамках Фонда энергоподдержки Украины будет создан Стратегический резерв с бюджетом почти 200 млн евро - Шмыгаль
Киев • УНН
В рамках Фонда поддержки создается резерв оборудования для подготовки к зиме. Общие потребности Украины на восстановление оцениваются в 5,4 млрд евро.
Первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о важных результатах переговоров с международными партнерами в Брюсселе: в рамках Фонда энергетической поддержки Украины будет создан Стратегический Резерв, передает УНН.
Доступный бюджет Резерва на сегодня уже составляет 197 млн евро. Благодаря этому механизму украинские компании смогут накопить энергетическое оборудование до следующей зимы и тогда, при необходимости, использовать сформированные запасы для ремонтов
Кроме того, по словам министра энергетики, в Брюсселе согласовали с партнерами финансовые потребности Украины для подготовки к следующей зиме.
Работаем, чтобы обеспечить наши потребности в полной мере. В частности, рассчитываем на 5,4 млрд евро
В Брюсселе, по словам Шмыгаля, состоялся ряд встреч с представителями Еврокомиссии: Каей Каллас, Мартой Кос, Дэном Йоргенсеном. Также были переговоры с коллегами из других стран.
Говорили о восстановлении и защите энергообъектов, оборудовании для ремонтов и санкциях против российских энергоресурсов. Спасибо за поддержку Европейской комиссии, странам-участницам "энергетического Рамштайна", Секретариату Энергетического Сообщества, а также всем донорам Фонда поддержки энергетики Украины, взносы в который уже превысили 1,87 млрд евро