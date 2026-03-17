У межах Фонду енергопідтримки України створять Стратегічний резерв із бюджетом майже 200 млн євро - Шмигаль
Київ • УНН
У межах Фонду підтримки створюють резерв обладнання для підготовки до зими. Загальні потреби України на відновлення оцінюють у 5,4 млрд євро.
Перший віце-прем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про важливі результати перемовин із міжнародними партнерами в Брюсселі: у межах Фонду енергетичної підтримки України буде створено Стратегічний Резерв, передає УНН.
Доступний бюджет Резерву на сьогодні вже становить 197 млн євро. Завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів
Крім того, за словами міністра енергетики, у Брюсселі погодили з партнерами фінансові потреби України для підготовки до наступної зими.
Працюємо, щоб забезпечити наші потреби повною мірою. Зокрема, розраховуємо на 5,4 млрд євро
У Брюсселі відбулось друге засідання "Енергетичного Рамштайну". Україна заявила, що потребує 5,4 млрд євро 16.03.26, 18:56 • 4008 переглядiв
У Брюсселі, за словами Шмигаля, відбулась низка зустрічей із представниками Єврокомісії: Каєю Каллас, Мартою Кос, Деном Йоргенсеном. Також були переговори з колегами з інших країн.
Говорили про відновлення й захист енергооб'єктів, обладнання для ремонтів і санкції проти російських енергоресурсів. Дякую за підтримку Європейській комісії, країнам-учасникам "енергетичного Рамштайну", Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також всім донорам Фонду підтримки енергетики України, внески до якого вже перевищили 1,87 млрд євро