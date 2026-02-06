$43.140.03
Эксклюзив
16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
В Киеве более 255 бригад работают над возвращением света и тепла, их количество увеличат - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В Киеве более 255 бригад работают над возвращением света и тепла, их количество будет увеличено. Особое внимание уделяется домам с поврежденными внутридомовыми сетями.

В Киеве более 255 бригад работают над возвращением света и тепла, их количество увеличат - Шмыгаль

В Киеве над возвращением света и тепла сегодня работают более 255 бригад, принято решение увеличить их количество. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Провели заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Должностные лица докладывали по графикам восстановления энергетических объектов и ТЭЦ. Контролируем процесс на всех этапах

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, над возвращением света и тепла в столице сегодня работают более 255 бригад. Приняли решение увеличить их количество.

Особое внимание – наиболее проблемным домам с повреждениями внутридомовых сетей. При необходимости к работам привлекаем дополнительный персонал. Благодарны всем, кто и днем, и ночью восстанавливает поврежденные сети

- добавил министр.

В Киеве более 1,1 тыс. домов без отопления, их жителям должна быть оказана большая помощь - Зеленский06.02.26, 20:28 • 1320 просмотров

Добавим

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что в Дие стартовал прием заявок на доплату работникам аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов. По 20 тыс. грн в январе, феврале и марте получит каждый, кто сегодня устраняет последствия российских атак на нашу энергетику.

Также Украине поступает международная гуманитарная помощь.

Только за сегодня передали компаниям более 173 тонн энергетического оборудования. Уже завтра в Киеве ожидаем 22 мощных генератора из 48, которые недавно Украине передала Литва. Есть поставки от японского JICA

- добавил министр.

Швеция решила выделить Украине 100 млн долларов энергетической поддержки - Зеленский05.02.26, 19:20 • 3804 просмотра

По словам Шмыгаля, продолжается работа над усилением устойчивости мобильной связи. Привлекаем для этого дополнительные мощности.

Подчеркнул важность ускорения этой работы. Люди должны быть обеспечены связью во время отключений

- резюмировал он.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Литва
Украина
Денис Шмыгаль
Киев