В Киеве более 255 бригад работают над возвращением света и тепла, их количество увеличат - Шмыгаль
Киев • УНН
В Киеве более 255 бригад работают над возвращением света и тепла, их количество будет увеличено. Особое внимание уделяется домам с поврежденными внутридомовыми сетями.
В Киеве над возвращением света и тепла сегодня работают более 255 бригад, принято решение увеличить их количество. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.
Провели заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Должностные лица докладывали по графикам восстановления энергетических объектов и ТЭЦ. Контролируем процесс на всех этапах
По его словам, над возвращением света и тепла в столице сегодня работают более 255 бригад. Приняли решение увеличить их количество.
Особое внимание – наиболее проблемным домам с повреждениями внутридомовых сетей. При необходимости к работам привлекаем дополнительный персонал. Благодарны всем, кто и днем, и ночью восстанавливает поврежденные сети
Добавим
Кроме того, Шмыгаль напомнил, что в Дие стартовал прием заявок на доплату работникам аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов. По 20 тыс. грн в январе, феврале и марте получит каждый, кто сегодня устраняет последствия российских атак на нашу энергетику.
Также Украине поступает международная гуманитарная помощь.
Только за сегодня передали компаниям более 173 тонн энергетического оборудования. Уже завтра в Киеве ожидаем 22 мощных генератора из 48, которые недавно Украине передала Литва. Есть поставки от японского JICA
По словам Шмыгаля, продолжается работа над усилением устойчивости мобильной связи. Привлекаем для этого дополнительные мощности.
Подчеркнул важность ускорения этой работы. Люди должны быть обеспечены связью во время отключений