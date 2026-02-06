В Киеве более 1,1 тыс. домов без отопления, их жителям должна быть оказана большая помощь - Зеленский

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
16:55 • 5444 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 10771 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 11666 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 11070 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 14490 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11161 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 23593 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17231 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19899 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 64560 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.5м/с
81%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кабмин исключил из Госреестра недвижимых памятников место Переяславской рады 1654 годаPhoto6 февраля, 10:04 • 5518 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo6 февраля, 10:22 • 12379 просмотра
Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музеяPhoto6 февраля, 11:10 • 4220 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 21599 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС14:17 • 7366 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 14490 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 21675 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 23592 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 34755 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 64557 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Донецкая область
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 1286 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 20191 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 23056 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 32238 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35462 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Бильд

В Киеве более 1,1 тыс. домов без отопления, их жителям должна быть оказана большая помощь - Зеленский

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул необходимость увеличить помощь жителям более тысячи домов в Киеве, которые остаются без отопления. Он также призвал к ускорению ремонтных работ и цифровизации процесса оказания помощи.

В Киеве более 1,1 тыс. домов без отопления, их жителям должна быть оказана большая помощь - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что людям, проживающим в столичных домах, оставшихся без отопления, должна быть оказана большая помощь, передает УНН.

Детали

Говоря о ситуации в энергетике, Зеленский отметил, что "нет недель или месяцев на ремонты и поставки оборудования. И многие, многие вещи активно ускоряются".

Все в Украине готовы помогать и реально все помогают Киеву – это много общин, очень много, государственные компании, – все направляют сейчас свой ресурс. Ситуация в столице очень сложная, до сих пор. Более тысячи ста домов без отопления. Людям из таких домов должна быть оказана большая помощь 

- подчеркнул Зеленский.

На левом берегу Киева в двух районах дадут больше света домам без тепла - ДТЭК06.02.26, 14:59 • 2430 просмотров

Добавим

Вместе с тем, Президент отметил, что часто так бывает, что первоочередные отчеты о ремонтах на несколько недель оказываются неточными и можно ускорить работу. На каждом селекторе именно это – значительная часть обсуждений. Сроки, ускорение, поиск и поставка дополнительного оборудования.

Поэтому, по словам Зеленского, в целом важно максимально цифровизировать все, что касается имеющихся проблем, имеющихся потребностей людей, того, чем и как помогают людям.

Чем больше будет такой цифровизации, тем меньше времени будет тратиться еще и на проверку отчетов 

- резюмировал Глава государства.

В Киеве функционируют 1395 Пунктов Несокрушимости, 211 из них развернуты ГСЧС - Клименко06.02.26, 18:06 • 1938 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Энергетика
Отопление
Владимир Зеленский
Украина
Киев