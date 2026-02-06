В Киеве более 1,1 тыс. домов без отопления, их жителям должна быть оказана большая помощь - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул необходимость увеличить помощь жителям более тысячи домов в Киеве, которые остаются без отопления. Он также призвал к ускорению ремонтных работ и цифровизации процесса оказания помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что людям, проживающим в столичных домах, оставшихся без отопления, должна быть оказана большая помощь, передает УНН.
Детали
Говоря о ситуации в энергетике, Зеленский отметил, что "нет недель или месяцев на ремонты и поставки оборудования. И многие, многие вещи активно ускоряются".
Все в Украине готовы помогать и реально все помогают Киеву – это много общин, очень много, государственные компании, – все направляют сейчас свой ресурс. Ситуация в столице очень сложная, до сих пор. Более тысячи ста домов без отопления. Людям из таких домов должна быть оказана большая помощь
Добавим
Вместе с тем, Президент отметил, что часто так бывает, что первоочередные отчеты о ремонтах на несколько недель оказываются неточными и можно ускорить работу. На каждом селекторе именно это – значительная часть обсуждений. Сроки, ускорение, поиск и поставка дополнительного оборудования.
Поэтому, по словам Зеленского, в целом важно максимально цифровизировать все, что касается имеющихся проблем, имеющихся потребностей людей, того, чем и как помогают людям.
Чем больше будет такой цифровизации, тем меньше времени будет тратиться еще и на проверку отчетов
