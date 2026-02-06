У Києві понад 1,1 тис. будинків без опалення, їх мешканцям має бути надано більше допомоги - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що людям, які проживають у столичних будинках, які залишились без опалення, має бути надано більше допомоги, передає УНН.

Говорячи про ситуацію в енергетиці, Зеленський зауважив, що "немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання. І багато, багато речей активно прискорюються".

Всі в Україні готові допомагати й реально всі допомагають Києву – це багато громад, дуже багато, державні компанії, – всі направляють зараз свій ресурс. Ситуація у столиці дуже складна, досі. Більш ніж тисячу сто будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надано більше допомоги

Разом з тим, Президент зауважив, що часто так буває, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними й можна прискорити роботу. На кожному селекторі саме це – значна частина обговорень. Терміни, прискорення, пошук та постачання додаткового обладнання.

Тож, за словами Зеленського, загалом важливо максимально цифровізувати все, що стосується проблем, які є, наявних проблем, наявних потреб людей, того, чим і як допомагають людям.

Чим більше буде такої цифровізації, тим менше часу буде витрачатись ще й на перевірку звітів