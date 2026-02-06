В "Дії" стартувала подача заявок на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад - Свириденко
Київ • УНН
На порталі "Дії" розпочато подачу заявок на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад. Виплати за січень-березень 2026 року будуть нараховані до кінця цього місяця.
У п’ятницю стартувала подача заявок на порталі "Дії" на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.
Зараз у цих роботах по всій країні задіяні понад 40 тисяч фахівців — енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак
За її словами, 20 тис. грн буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року, а перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця.
Уряд зробив процедуру максимально простою:
- списки подають підприємства через портал Дія з 6 по 15 число наступного місяця - працівникам не потрібно подаватися самостійно;
- про отримання доплати можна дізнатися з повідомлення через Дію, воно надійде після 16 лютого. Також про включення у список можна дізнатися від роботодавця.
- відкривати нові рахунки не потрібно - кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.
Нагадаємо
Як раніше повідомляла премʼєр-міністр Юлія Свириденко працівники енергетичних компаній, ЖКГ та Укрзалізниці, залучені до аварійно-відновлювальних робіт, отримають 20 тисяч гривень до зарплати. Виплати триватимуть з січня по березень, перші надійдуть у лютому.